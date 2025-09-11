В п'ятницю, 12 вересня, в більшості областей України буде мінлива хмарність. Захід країни також накриють дощі, подекуди синоптики прогнозують грози.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Яку погоду очікувати 12 вересня?

За прогнозами синоптиків, 12 вересня в західних областях очікуються дощі: вночі – значні, вдень – помірні, а на Рівненщині та Хмельниччині місцями знову сильні.

На решті території переважно без опадів, лише подекуди в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях можливі короткочасні дощі з грозами.

Вітер очікується переважно східний і південно-східний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Нічна температура становитиме 9 – 14 градусів тепла, на Одещині – до +17. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах 18 – 23 градусів, у південних регіонах потеплішає до +26.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +20…+22;

Ужгород +22…+24;

Львів +20…+22;

Івано-Франківськ +19…+21;

Тернопіль +18…+20;

Чернівці +20…+22;

Хмельницький +18…+20;

Луцьк +19…+21;

Рівне +18…+20;

Житомир +20…+22;

Вінниця +18…+ 20;

Одеса +22…+24;

Миколаїв +22…+24;

Херсон +22…+24;

Сімферополь +23…+25;

Кропивницький +21…+23;

Черкаси +21…+23;

Чернігів +20…+22;

Суми +20…+22;

Полтава +21…+23;

Дніпро +22…+24;

Запоріжжя +22…+24;

Донецьк +23…+25;

Луганськ +21…+23;

Харків +21…+23.

Погода на 12 вересня / Карта Укргідрометцентру

