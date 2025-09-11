Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Яку погоду очікувати 12 вересня?
За прогнозами синоптиків, 12 вересня в західних областях очікуються дощі: вночі – значні, вдень – помірні, а на Рівненщині та Хмельниччині місцями знову сильні.
На решті території переважно без опадів, лише подекуди в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях можливі короткочасні дощі з грозами.
Вітер очікується переважно східний і південно-східний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Нічна температура становитиме 9 – 14 градусів тепла, на Одещині – до +17. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах 18 – 23 градусів, у південних регіонах потеплішає до +26.
Якою буде температура в обласних центрах?
- Київ +20…+22;
- Ужгород +22…+24;
- Львів +20…+22;
- Івано-Франківськ +19…+21;
- Тернопіль +18…+20;
- Чернівці +20…+22;
- Хмельницький +18…+20;
- Луцьк +19…+21;
- Рівне +18…+20;
- Житомир +20…+22;
- Вінниця +18…+ 20;
- Одеса +22…+24;
- Миколаїв +22…+24;
- Херсон +22…+24;
- Сімферополь +23…+25;
- Кропивницький +21…+23;
- Черкаси +21…+23;
- Чернігів +20…+22;
- Суми +20…+22;
- Полтава +21…+23;
- Дніпро +22…+24;
- Запоріжжя +22…+24;
- Донецьк +23…+25;
- Луганськ +21…+23;
- Харків +21…+23.
Погода на 12 вересня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде ця осінь в Україні?
Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що ця осінь буде теплішою за норму протягом всього сезону.
Вона пояснила, що найтепліший місяць зазвичай – вересень. У жовтні й листопаді температура повітря також, ймовірно, перевищуватиме типову для цих місяців температуру.
Стосовно бабиного літа, то такі процеси можливі й у цьому році, проте коли це відбудеться і скільки може бути таких періодів – зараз сказати важко.