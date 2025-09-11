Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Яку погоду очікувати 12 вересня?

За прогнозами синоптиків, 12 вересня в західних областях очікуються дощі: вночі – значні, вдень – помірні, а на Рівненщині та Хмельниччині місцями знову сильні.

На решті території переважно без опадів, лише подекуди в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях можливі короткочасні дощі з грозами.

Вітер очікується переважно східний і південно-східний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Нічна температура становитиме 9 – 14 градусів тепла, на Одещині – до +17. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах 18 – 23 градусів, у південних регіонах потеплішає до +26.

Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +20…+22;
  • Ужгород +22…+24;
  • Львів +20…+22;
  • Івано-Франківськ +19…+21;
  • Тернопіль +18…+20;
  • Чернівці +20…+22;
  • Хмельницький +18…+20;
  • Луцьк +19…+21;
  • Рівне +18…+20;
  • Житомир +20…+22;
  • Вінниця +18…+ 20;
  • Одеса +22…+24;
  • Миколаїв +22…+24;
  • Херсон +22…+24;
  • Сімферополь +23…+25;
  • Кропивницький +21…+23;
  • Черкаси +21…+23;
  • Чернігів +20…+22;
  • Суми +20…+22;
  • Полтава +21…+23;
  • Дніпро +22…+24;
  • Запоріжжя +22…+24;
  • Донецьк +23…+25;
  • Луганськ +21…+23;
  • Харків +21…+23.

Погода на 12 вересня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде ця осінь в Україні?

  • Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що ця осінь буде теплішою за норму протягом всього сезону.

  • Вона пояснила, що найтепліший місяць зазвичай – вересень. У жовтні й листопаді температура повітря також, ймовірно, перевищуватиме типову для цих місяців температуру.

  • Стосовно бабиного літа, то такі процеси можливі й у цьому році, проте коли це відбудеться і скільки може бути таких періодів – зараз сказати важко.