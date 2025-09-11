Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Яку погоду очікувати 12 вересня?

За прогнозами синоптиків, 12 вересня в західних областях очікуються дощі: вночі – значні, вдень – помірні, а на Рівненщині та Хмельниччині місцями знову сильні.

На решті території переважно без опадів, лише подекуди в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях можливі короткочасні дощі з грозами.

Вітер очікується переважно східний і південно-східний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Нічна температура становитиме 9 – 14 градусів тепла, на Одещині – до +17. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах 18 – 23 градусів, у південних регіонах потеплішає до +26.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +20…+22;

Ужгород +22…+24;

Львів +20…+22;

Івано-Франківськ +19…+21;

Тернопіль +18…+20;

Чернівці +20…+22;

Хмельницький +18…+20;

Луцьк +19…+21;

Рівне +18…+20;

Житомир +20…+22;

Вінниця +18…+ 20;

Одеса +22…+24;

Миколаїв +22…+24;

Херсон +22…+24;

Сімферополь +23…+25;

Кропивницький +21…+23;

Черкаси +21…+23;

Чернігів +20…+22;

Суми +20…+22;

Полтава +21…+23;

Дніпро +22…+24;

Запоріжжя +22…+24;

Донецьк +23…+25;

Луганськ +21…+23;

Харків +21…+23.

Погода на 12 вересня / Карта Укргідрометцентру

