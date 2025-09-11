Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какую погоду ожидать 12 сентября?

По прогнозам синоптиков, 12 сентября в западных областях ожидаются дожди: ночью – значительные, днем – умеренные, а в Ровненской и Хмельницкой областях местами снова сильные.

На остальной территории преимущественно без осадков, лишь кое-где в Житомирской, Винницкой и Одесской областях возможны кратковременные дожди с грозами.

Ветер ожидается преимущественно восточный и юго-восточный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Ночная температура составит 9 – 14 градусов тепла, в Одесской области – до +17. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах 18 – 23 градусов, в южных регионах потеплеет до +26.

Какой будет температура в областных центрах?

  • Киев +20...+22;
  • Ужгород +22...+24;
  • Львов +20...+22;
  • Ивано-Франковск +19...+21;
  • Тернополь +18...+20;
  • Черновцы +20...+22;
  • Хмельницкий +18...+20;
  • Луцк +19...+21;
  • Ровно +18...+20;
  • Житомир +20...+22;
  • Винница +18...+20;
  • Одесса +22...+24;
  • Николаев +22...+24;
  • Херсон +22...+24;
  • Симферополь +23...+25;
  • Кропивницкий +21...+23;
  • Черкассы +21...+23;
  • Чернигов +20...+22;
  • Сумы +20...+22;
  • Полтава +21...+23;
  • Днепр +22...+24;
  • Запорожье +22...+24;
  • Донецк +23...+25;
  • Луганск +21...+23;
  • Харьков +21...+23.

Погода на 12 сентября / Карта Укргидрометцентра

Какой будет эта осень в Украине?

  • Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала, что эта осень будет теплее нормы в течение всего сезона.

  • Она объяснила, что самый теплый месяц обычно – сентябрь. В октябре и ноябре температура воздуха также, вероятно, будет превышать типичную для этих месяцев температуру.

  • Относительно бабьего лета, то такие процессы возможны и в этом году, однако когда это произойдет и сколько может быть таких периодов – сейчас сказать трудно.