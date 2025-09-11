Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какую погоду ожидать 12 сентября?
По прогнозам синоптиков, 12 сентября в западных областях ожидаются дожди: ночью – значительные, днем – умеренные, а в Ровненской и Хмельницкой областях местами снова сильные.
На остальной территории преимущественно без осадков, лишь кое-где в Житомирской, Винницкой и Одесской областях возможны кратковременные дожди с грозами.
Ветер ожидается преимущественно восточный и юго-восточный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Ночная температура составит 9 – 14 градусов тепла, в Одесской области – до +17. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах 18 – 23 градусов, в южных регионах потеплеет до +26.
Какой будет температура в областных центрах?
- Киев +20...+22;
- Ужгород +22...+24;
- Львов +20...+22;
- Ивано-Франковск +19...+21;
- Тернополь +18...+20;
- Черновцы +20...+22;
- Хмельницкий +18...+20;
- Луцк +19...+21;
- Ровно +18...+20;
- Житомир +20...+22;
- Винница +18...+20;
- Одесса +22...+24;
- Николаев +22...+24;
- Херсон +22...+24;
- Симферополь +23...+25;
- Кропивницкий +21...+23;
- Черкассы +21...+23;
- Чернигов +20...+22;
- Сумы +20...+22;
- Полтава +21...+23;
- Днепр +22...+24;
- Запорожье +22...+24;
- Донецк +23...+25;
- Луганск +21...+23;
- Харьков +21...+23.
Погода на 12 сентября / Карта Укргидрометцентра
Какой будет эта осень в Украине?
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала, что эта осень будет теплее нормы в течение всего сезона.
Она объяснила, что самый теплый месяц обычно – сентябрь. В октябре и ноябре температура воздуха также, вероятно, будет превышать типичную для этих месяцев температуру.
Относительно бабьего лета, то такие процессы возможны и в этом году, однако когда это произойдет и сколько может быть таких периодов – сейчас сказать трудно.