Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какую погоду ожидать 12 сентября?

По прогнозам синоптиков, 12 сентября в западных областях ожидаются дожди: ночью – значительные, днем – умеренные, а в Ровненской и Хмельницкой областях местами снова сильные.

На остальной территории преимущественно без осадков, лишь кое-где в Житомирской, Винницкой и Одесской областях возможны кратковременные дожди с грозами.

Ветер ожидается преимущественно восточный и юго-восточный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Ночная температура составит 9 – 14 градусов тепла, в Одесской области – до +17. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах 18 – 23 градусов, в южных регионах потеплеет до +26.

Какой будет температура в областных центрах?

Киев +20...+22;

Ужгород +22...+24;

Львов +20...+22;

Ивано-Франковск +19...+21;

Тернополь +18...+20;

Черновцы +20...+22;

Хмельницкий +18...+20;

Луцк +19...+21;

Ровно +18...+20;

Житомир +20...+22;

Винница +18...+20;

Одесса +22...+24;

Николаев +22...+24;

Херсон +22...+24;

Симферополь +23...+25;

Кропивницкий +21...+23;

Черкассы +21...+23;

Чернигов +20...+22;

Сумы +20...+22;

Полтава +21...+23;

Днепр +22...+24;

Запорожье +22...+24;

Донецк +23...+25;

Луганск +21...+23;

Харьков +21...+23.

Погода на 12 сентября / Карта Укргидрометцентра

