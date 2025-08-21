Синоптики снова предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Вскоре большинство областей Украины накроют дожди, грозы и даже град.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

В каких областях будут дожди, грозы и град 22 августа?

В пятницу в западных, северных, днем и в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях будут умеренные, местами местами значительные дожди. Днем, кроме Запада, также грозы, в отдельных районах град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

Тем временем на остальной территории осадки не ожидаются. Ветер будет преимущественно юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. В западных областях ночью +12 – +17, днем +17 – +22. На остальной территории ночью +15 – +20, днем +28 – +33, в северных областях +20 – +25 градусов.

Где будет непогода 22 августа / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, что дожди и грозы будут в таких областях:

Одесской,

Николаевской,

Житомирской,

Киевской,

Черниговской,

Сумской,

Полтавской,

Черкасской,

Кировоградской,

Винницкой.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что месячное количество осадков в августе в Украине ожидается 23 – 40 миллиметров. Это меньше нормы, лишь 64 – 73% от нее.

Только в западных областях 60 – 77 миллиметров (в Карпатах 94 – 116), что в пределах нормы, в частности, составляет 80 – 120%.