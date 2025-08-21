Синоптики знову попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Незабаром більшість областей України накриють дощі, грози й навіть град.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Сонце зміниться на дощі та грози, але подекуди буде +33: прогноз погоди на 22 серпня

В яких областях будуть дощі, грози і град 22 серпня?

У п'ятницю в західних, північних, удень й у більшості центральних, Одеській і Миколаївській областях будуть помірні, подекуди значні дощі. Вдень, крім Заходу, також грози, в окремих районах град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

Тим часом на решті території опади не очікуються. Вітер буде переважно південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. У західних областях уночі +12 – +17, удень +17 – +22. На решті території вночі +15 – +20, удень +28 – +33, у північних областях +20 – +25 градусів.

Де буде негода 22 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що дощі та грози будуть в таких областях:

Одеській,

Миколаївській,

Житомирській,

Київській,

Чернігівській,

Сумській,

Полтавській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Вінницькій.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що місячна кількість опадів у серпні в Україні очікується 23 – 40 міліметрів. Це менше за норму, лише 64 – 73% від неї.

Тільки у західних областях 60 – 77 міліметрів (у Карпатах 94 – 116), що в межах норми, зокрема, становить 80 – 120%.