Доставайте зонты: дожди с грозами нагрянут уже в ближайшие дни
- С 8 сентября в Украине начнутся дожди, местами с грозами, которые накроют большинство областей.
- 7 сентября будет сохраняться сухая погода, за исключением возможных кратковременных дождей на Закарпатье, а 9 сентября дожди с грозами будут повсеместно.
В Украине все еще сохраняется теплая и комфортная погода. Однако уже вскоре дожди вернутся.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Когда будут дожди?
Да, в воскресенье, 7 сентября, будет сохраняться сухая погода: кратковременный дождь возможен только на Закарпатье.
Погода в Украине 7 сентября 2025 года / карта Укргидрометцентра
Но в понедельник, 8 сентября, дожди, местами с грозами накроют большинство областей Украины.
Погода в Украине 8 сентября 2025 года / карта Укргидрометцентра
А во вторник, 9 сентября, дожди с грозами будут повсеместно.
Погода в Украине 9 сентября 2025 года / карта Укргидрометцентра
Кроме того, в следующие трое суток ночью и утром в Карпатском регионе местами туман. Ветер северо-восточный, восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью будет опускаться до +11...+16, на юге страны местами +17...+21. 7 сентября на востоке, северо-востоке +8...+13; днем +21...+26. В южной части днем, а 9 сентября и в центральных и восточных областях, – +24...+29.
Какой будет погода в сентябре?
Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в сентябре общее количество осадков прогнозируется ниже нормы в среднем на 20 – 40%. То есть дождей будет мало. В некоторых регионах будет существовать угроза засухи.
В целом сентябрь выдастся теплым. Однако уже в третьей декаде месяца придет похолодание. Арктический воздух принесет в Украину первые заморозки.
Заморозки могут появиться уже после 20 сентября в северных, восточных и западных областях. Снег также возможен, когда речь идет о высокогорье.