Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Какая будет погода осенью в Украине: интервью, будут ли заморозки, снег и когда придет бабье лето

Когда будут дожди?

Да, в воскресенье, 7 сентября, будет сохраняться сухая погода: кратковременный дождь возможен только на Закарпатье.

Погода в Украине 7 сентября 2025 года / карта Укргидрометцентра

Но в понедельник, 8 сентября, дожди, местами с грозами накроют большинство областей Украины.

Погода в Украине 8 сентября 2025 года / карта Укргидрометцентра

А во вторник, 9 сентября, дожди с грозами будут повсеместно.

Погода в Украине 9 сентября 2025 года / карта Укргидрометцентра

Кроме того, в следующие трое суток ночью и утром в Карпатском регионе местами туман. Ветер северо-восточный, восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет опускаться до +11...+16, на юге страны местами +17...+21. 7 сентября на востоке, северо-востоке +8...+13; днем +21...+26. В южной части днем, а 9 сентября и в центральных и восточных областях, – +24...+29.

Какой будет погода в сентябре?