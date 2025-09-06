Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Коли будуть дощі?

Так, у неділю, 7 вересня, зберігатиметься суха погода: короткочасний дощ можливий лише на Закарпатті.

Погода в Україні 7 вересня 2025 року / карта Укргідрометцентру

Але в понеділок, 8 вересня, дощі, місцями з грозами накриють більшість областей України.

Погода в Україні 8 вересня 2025 року / карта Укргідрометцентру

А у вівторок, 9 вересня, дощі з грозами будуть повсюди.

Погода в Україні 9 вересня 2025 року / карта Укргідрометцентру

Крім того, у наступні три доби вночі та вранці в Карпатському регіоні місцями туман. Вітер північно-східний, східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі опускатиметься до +11…+16, на півдні країни місцями +17…+21. 7 вересня на сході, північному сході +8…+13; вдень +21…+26. У південній частині вдень, а 9 вересня і в центральних та східних областях, – +24…+29.

