Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Яка буде погода восени в Україні: інтерв'ю, чи будуть заморозки, сніг і коли прийде бабине літо
Коли будуть дощі?
Так, у неділю, 7 вересня, зберігатиметься суха погода: короткочасний дощ можливий лише на Закарпатті.
Погода в Україні 7 вересня 2025 року / карта Укргідрометцентру
Але в понеділок, 8 вересня, дощі, місцями з грозами накриють більшість областей України.
Погода в Україні 8 вересня 2025 року / карта Укргідрометцентру
А у вівторок, 9 вересня, дощі з грозами будуть повсюди.
Погода в Україні 9 вересня 2025 року / карта Укргідрометцентру
Крім того, у наступні три доби вночі та вранці в Карпатському регіоні місцями туман. Вітер північно-східний, східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі опускатиметься до +11…+16, на півдні країни місцями +17…+21. 7 вересня на сході, північному сході +8…+13; вдень +21…+26. У південній частині вдень, а 9 вересня і в центральних та східних областях, – +24…+29.
Якою буде погода у вересні?
Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що у вересні загальна кількість опадів прогнозується нижче за норму в середньому на 20 – 40%. Тобто дощів буде обмаль. У деяких регіонах існуватиме загроза посухи.
Загалом вересень видасться теплим. Проте вже у третій декаді місяця прийде похолодання. Арктичне повітря принесе в Україну перші заморозки.
Заморозки можуть з’явитися вже після 20 вересня у північних, східних і західних областях. Сніг також можливий, коли йдеться про високогір'я.