Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на территории Львовской области. 10 августа во второй половине дня там местами возможны грозы и шквалы.

Кое-где также ожидается град диаметром 6 – 19 миллиметров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Какой будет погода на Львовщине 10 августа?

По данным синоптиков, во Львовской области и Львове возможны грозы, град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду. В связи с этим объявлен первый (желтый) уровень опасности. Спасатели призывают жителей быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

Заметим, что на выходных, 9 и 10 августа, погоду в Украине будет определять молодой антициклон Ines. Он раскинется практически на всю Европу, за исключением крайних северных территорий.

Вследствие этого ожидается устойчивая и относительно спокойная погода с комфортной температурой и слабым ветром, а еще повышенным атмосферным давлением.

Жара начнет постепенно усиливаться только на крайнем юге Украины и на Закарпатье, куда будет поступать жаркий воздух из стран южной Европы.