Можливі грози та шквали: на Львівщині оголосили штормове попередження
9 серпня, 20:15
Можливі грози та шквали: на Львівщині оголосили штормове попередження

Надія Батюк
Основні тези
  • Синоптики прогнозують грози, град і шквали на Львівщині 10 серпня, оголошено жовтий рівень небезпечності.
  • Очікується град діаметром 6 – 19 міліметрів і шквали до 15 – 20 метрів за секунду.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на території Львівської області. 10 серпня у другій половині дня там місцями можливі грози та шквали.

Подекуди також очікується град діаметром 6 – 19 міліметрів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Якою буде погода на Львівщині 10 серпня?

За даними синоптиків, у Львівській області та Львові можливі грози, град та шквали до 15 – 20 метрів за секунду. У зв'язку з цим оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності. Рятувальники закликають мешканців бути обережними та дотримуватися правил безпеки.

Зауважимо, що на вихідних, 9 та 10 серпня, погоду в Україні визначатиме молодий антициклон Ines. Він розкинеться практично на всю Європу, за винятком крайніх північних територій. 

Внаслідок цього очікується стійка та відносно спокійна погода з комфортною температурою та слабким вітром, а ще підвищеним атмосферним тиском. 

Спека почне поступово посилюватись лише на крайньому півдні України та на Закарпатті, куди надходитиме спекотне повітря з країн південної Європи.