Подекуди також очікується град діаметром 6 – 19 міліметрів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Дивіться також Спека на півдні, грози та шквали у західних областях: прогноз погоди на 10 серпня

Якою буде погода на Львівщині 10 серпня?

За даними синоптиків, у Львівській області та Львові можливі грози, град та шквали до 15 – 20 метрів за секунду. У зв'язку з цим оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності. Рятувальники закликають мешканців бути обережними та дотримуватися правил безпеки.

Зауважимо, що на вихідних, 9 та 10 серпня, погоду в Україні визначатиме молодий антициклон Ines. Він розкинеться практично на всю Європу, за винятком крайніх північних територій.

Внаслідок цього очікується стійка та відносно спокійна погода з комфортною температурою та слабким вітром, а ще підвищеним атмосферним тиском.

Спека почне поступово посилюватись лише на крайньому півдні України та на Закарпатті, куди надходитиме спекотне повітря з країн південної Європи.