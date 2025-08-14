Где будет жара до +35: прогноз погоды в Украине на 15 августа
- 15 августа в Украине ожидается сухая погода без осадков, только в Карпатах возможны небольшие дожди.
- Температура днем будет колебаться от +23...+28, на Прикарпатье и юге до +30, а на Закарпатье до +35 градусов.
- Температура в областных центрах будет колебаться от +23 до +34 градусов, самая высокая в Закарпатье.
В пятницу, 15 августа, погоду в Украине будет формировать антициклон. Поэтому дождей преимущественно ожидать не стоит.
Центр антициклона расположился несколько севернее территории нашего государства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 15 августа?
По данным синоптиков, 15 августа в Украине ожидается сухая погода без осадков, только в Карпатах днем возможны отдельные небольшие дожди.
Температура в ночные часы существенно не изменится: в большинстве областей будет в пределах +11...+16, но на Закарпатье и юге ожидается +16...+21.
Днем же прогнозируется жара. Столбики термометров будут достигать +23...+28, на Прикарпатье и юге страны до +30. Жарче всего будет на Закарпатье – там метеорологи на метеостанциях будут фиксировать до 35 градусов сильной жары.
Какая температура ожидается в областных центрах?
- Киев +23...+25;
- Ужгород +32...+34;
- Львов +28...+30;
- Ивано-Франковск +28...+30;
- Тернополь +27...+29;
- Черновцы +27...+29;
- Хмельницкий +26...+28;
- Луцк +26...+28;
- Ровно +25...+27;
- Житомир +24...+26;
- Винница +26...+28;
- Одесса +27...+29;
- Николаев +27...+29;
- Херсон +28...+30;
- Симферополь +28...+30;
- Кропивницкий +25...+27;
- Черкассы +25...+27;
- Чернигов +24...+26;
- Сумы +24...+26;
- Полтава +25...+27;
- Днепр +25...+27;
- Запорожье +27...+29;
- Донецк +23...+25;
- Луганск +23...+25;
- Харьков +24...+26.
Прогноз погоды на 15 августа 2025 год / Укргидрометцентр