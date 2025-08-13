О жаркой погоде, бушующей в Украине с середины недели, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Будут ли в Украине в ближайшие дни дожди

Какой будет температура воздуха в Украине на этой неделе?

С четверга, 14 августа, синоптики прогнозируют теплую летнюю погоду. В некоторых регионах жара будет аномально сильной, а другие накроет приятное тепло. Ожидаются на этой неделе и кратковременные дожди в субботу, однако осадки будут лишь в некоторых местах на Востоке.

Солнечная и теплая погода прогнозируется 14 июля. Температура будет достигать +10...+16 градусов ночью и +24...+29 градусов днем. Более высокие показатели ожидаются в южной части Украины и на Закарпатье, где прогреет до +30..+35 градусов.

В пятницу, 15 августа, нашу страну накроет антициклон, благодаря которому будет преобладать малооблачная погода. Ночью столбики термометра будут показывать 11 – 17 градусов тепла, а днем – +24...+29 градусов. На юге и на Закарпатье температура будет колебаться в пределах 30 – 35 градусов тепла.

16 августа на Востоке могут пройти грозовые дожди, которые не продлятся долго. На большинстве территории сильного ветра не ожидается, но на Приазовье и в Крыму порывы местами могут достигать 15 – 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит 11 – 17 градусов тепла, а дневная вырастет до +24...+29 градусов. В южных областях и на Закарпатье температура будет оставаться такой же, как в прошлые дни – от 30 до 35 градусов тепла.

В воскресенье, 17 августа, существенных изменений погоды не будет. Ожидается, что на небе почти не будет облаков, а осадки не прогнозируются вообще. Ночью температура будет достигать +10...+16 градусов, днем воздух прогреется до 25 – 30 градусов тепла. На юге и на Закарпатье в этот день столбики термометра опустятся на одну отметку и будут показывать 29 – 34 градусов тепла.