Ночью +8, а днем до +29: прогноз погоды на 19 августа
В Украине во вторник, 19 августа, местами будет продолжать удерживаться летняя жара до +29. А ночь на большинстве территории будет заметно прохладнее.
В этот день синоптики прогнозируют небольшую облачность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 19 августа?
Вторник пройдет в Украине без осадков.
Ветер в этот день будет преимущественно северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Ночью будет прохладно – температура воздуха будет составлять 8 – 13 градусов тепла. Днем же отметки термометров на большинстве территории Украины будут показывать 20 – 25.
А вот в южной части ночью будет 14 – 19, а днем 24 – 29 градусов тепла.
Погода на 19 августа в Украине / Карта Укргидрометцентра
Какая температура будет в крупных городах?
- Киев +22...+24;
- Ужгород +23...+25;
- Львов +23...+25;
- Ивано-Франковск +22...+24;
- Тернополь +23...+25;
- Черновцы +23...+25;
- Хмельницкий +22...+24;
- Луцк +22...+24;
- Ровно +22...+24;
- Житомир +22...+24;
- Винница +23...+25;
- Одесса +27...+29;
- Николаев +27...+29;
- Херсон +26...+28;
- Симферополь +27...+29;
- Кропивницкий +24...+26;
- Черкассы +23...+25;
- Чернигов +22...+24;
- Сумы +23...+25;
- Полтава +23...+25;
- Днепр +24...+26;
- Запорожье +26...+28;
- Донецк +24...+26;
- Луганск +24...+26;
- Харьков +24...+26.
Какой будет погода в ближайшее время?
- До 24 августа погода в Украине будет переменчивой: температура будет распределяться по стране неравномерно, а также в некоторых областях прогнозируют дожди.
- Так, начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня предупреждала, что 19 – 21 августа с севера придет прохлада и будет дождливая погода.
- В то же время представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха отмечала, что ранней осени в этом году не будет.