18 августа, 15:39
Ночью +8, а днем до +29: прогноз погоды на 19 августа

София Рожик

В Украине во вторник, 19 августа, местами будет продолжать удерживаться летняя жара до +29. А ночь на большинстве территории будет заметно прохладнее.

В этот день синоптики прогнозируют небольшую облачность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 19 августа?

Вторник пройдет в Украине без осадков.

Ветер в этот день будет преимущественно северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночью будет прохладно – температура воздуха будет составлять 8 – 13 градусов тепла. Днем же отметки термометров на большинстве территории Украины будут показывать 20 – 25.

А вот в южной части ночью будет 14 – 19, а днем 24 – 29 градусов тепла.

Погода на 19 августа в Украине / Карта Укргидрометцентра

Какая температура будет в крупных городах?

  • Киев +22...+24;
  • Ужгород +23...+25;
  • Львов +23...+25;
  • Ивано-Франковск +22...+24;
  • Тернополь +23...+25;
  • Черновцы +23...+25;
  • Хмельницкий +22...+24;
  • Луцк +22...+24;
  • Ровно +22...+24;
  • Житомир +22...+24;
  • Винница +23...+25;
  • Одесса +27...+29;
  • Николаев +27...+29;
  • Херсон +26...+28;
  • Симферополь +27...+29;
  • Кропивницкий +24...+26;
  • Черкассы +23...+25;
  • Чернигов +22...+24;
  • Сумы +23...+25;
  • Полтава +23...+25;
  • Днепр +24...+26;
  • Запорожье +26...+28;
  • Донецк +24...+26;
  • Луганск +24...+26;
  • Харьков +24...+26.

Какой будет погода в ближайшее время?

  • До 24 августа погода в Украине будет переменчивой: температура будет распределяться по стране неравномерно, а также в некоторых областях прогнозируют дожди.
  • Так, начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня предупреждала, что 19 – 21 августа с севера придет прохлада и будет дождливая погода.
  • В то же время представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха отмечала, что ранней осени в этом году не будет.