В Украине во вторник, 19 августа, местами будет продолжать удерживаться летняя жара до +29. А ночь на большинстве территории будет заметно прохладнее.

В этот день синоптики прогнозируют небольшую облачность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 19 августа?

Вторник пройдет в Украине без осадков.

Ветер в этот день будет преимущественно северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночью будет прохладно – температура воздуха будет составлять 8 – 13 градусов тепла. Днем же отметки термометров на большинстве территории Украины будут показывать 20 – 25.

А вот в южной части ночью будет 14 – 19, а днем 24 – 29 градусов тепла.

Погода на 19 августа в Украине / Карта Укргидрометцентра

Какая температура будет в крупных городах?

Киев +22...+24;

Ужгород +23...+25;

Львов +23...+25;

Ивано-Франковск +22...+24;

Тернополь +23...+25;

Черновцы +23...+25;

Хмельницкий +22...+24;

Луцк +22...+24;

Ровно +22...+24;

Житомир +22...+24;

Винница +23...+25;

Одесса +27...+29;

Николаев +27...+29;

Херсон +26...+28;

Симферополь +27...+29;

Кропивницкий +24...+26;

Черкассы +23...+25;

Чернигов +22...+24;

Сумы +23...+25;

Полтава +23...+25;

Днепр +24...+26;

Запорожье +26...+28;

Донецк +24...+26;

Луганск +24...+26;

Харьков +24...+26.

