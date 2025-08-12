Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальницы отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Натальи Голени изданию УНИАН.

Где еще будет сильная жара?

Жара из Западной Европы может прийти в Украину после 15 – 18 августа. Но этот воздух будет уже "достаточно трансформированный".

Благодаря полю высокого давления будет прогрев воздуха до максимальных значений,

– рассказала Наталья Голеня.

Поэтому в большинстве северных и восточных областях будет +30 градусов, в центральных и южных – местами +35 – +38.

Сильная жара также накроет Закарпатье в период с 15 по 20 августа.

"На остальной территории это будет 30 градусов, скажем так, снова восстановится в северных и восточных областях 16 – 17 августа. 18 – 19 августа температурный фон +30 – +36, на юге – до +38. Это будет в южных, восточных и центральных областях", – также сообщила Голеня.

В Киеве 17 – 19 августа также ожидается 30 градусов тепла.

Обратите внимание. Синоптик заметила, что сильной жарой в Украине считается температура воздуха +35 – +39, а чрезвычайной – +40.

Когда в Украину придет прохлада?

Уже 19 – 21 августа с севера придет прохлада, пройдут дожди.

Будет ли это уже осень – вопрос открытый... Мы ожидаем на конец недели и в начале следующей недели жаркую погоду. И, опять же, 19, 20, 21 августа снова будет переходить на вот такую, как сегодня (12 августа – 24 Канал). Это с северными процессами, северными ветрами придет снова прохладный атлантический воздух,

– объяснила синоптик.

20 – 21 августа на несколько градусов уменьшится температура и на юге. Вместо +35 – +38 будет +28 – +30.

А после еще неизвестно, как заметила Голеня, или "это будет уже окончательно на осень возвращать".