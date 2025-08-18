Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

Смотрите также Некоторые области накроют дожди и грозы, местами жара до 32 градусов: прогноз погоды на 18 августа

Какой будет погода на этой неделе?

Кибальчич отметил, что на этой неделе через территорию Украины время от времени будут перемещаться атмосферные фронты и гребни высокого давления. Вследствие этого ожидаются погодные контрасты и колебания атмосферного давления. Временами будет донимать порывистый ветер.

Наиболее жаркая погода предполагается в юго-восточной части Украины, в то время, как на западные и северные области во второй половине недели начнет распространяться более прохладная и свежая воздушная масса с северной части Европы,

– прогнозировал метеоролог.

В понедельник, 18 августа, на Прикарпатье, Буковине, Винницкой области, а также Юго-Востоке будут дожди, местами с грозами. Ветер будет преимущественно северо-западного направления, 5 – 10 метров в секунду, но днем в Одесской области и местами на Востоке Украины возможны порывы, 15 – 17 метров в секунду.

Температура ночью +13 – +18 градусов, на Северо-Западе только +8 – +13. Днем +21 – +27 градусов, однако в Крыму, Приазовье и на Донбассе +30 – +35 градусов.

Во вторник, 19 августа, по всей Украине ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер преимущественно северо-западного направления, 3 – 8 метров в секунду.

Ночью +8 – +14 градусов, днем +22 – +27. Однако на Юге +13 – 18 и +26 – +31 градус соответственно.

В среду, 20 августа, без осадков по всей Украине. Ветер преимущественно юго-западного направления, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +12 – +18, днем +26 – +31, но на крайнем Юге местами до +33 градусов.

В четверг, 21 августа, в большинстве областей будет преобладать спокойная и сухая погода. Лишь на Западе днем дождь с грозой, местами сильные ливни, а еще шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

Ветер юго-западного направления, 5 – 10 метров в секунду. В Одесской области днем отдельные порывы, 15 – 17 метров в секунду. Ночью +13 – +19, днем +28 – +33, но в центральных и южных регионах местами до +34 – +36 градусов. Тем временем на Западе +23 – +28.

В пятницу, 22 августа, ожидаются контрастные погодные условия. На Западе и Севере в течение суток будет преобладать облачная, дождливая и прохладная погода. На остальной территории – жарко и сухо.

Ветер на Левобережье и Юге юго-западный, 7 – 12 метров на секунду, а в северных и западных областях северо-западный, 7 – 12 метров на секунду.

Ночью на Западе и Севере +13 – +18 градусов, днем +18 – +23 градуса. В центральных, южных и восточных регионах ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +16 – +21 градуса, а дневная будет достигать +33 – +38 градусов.

В субботу, 23 августа, дожди и грозы ожидаются в северных и центральных областях, днем также местами на Востоке и Юге. Только на Западе без осадков.

Ветер северный/северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, на Юге возможны порывы, 15 – 20 метров на секунду.

Ночью в западных и северных областях снижение температуры до +7 – +12 градусов. На остальной территории +13 – +19 градусов. Днем +19 – +24, только на крайнем Востоке и в Приазовье +30 – +36 градусов.

В воскресенье, 24 августа, по всей Украине ожидается устойчивая и прохладная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +8 – +13 градусов, днем +21 – +26 градусов.