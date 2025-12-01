Какой будет погода в первую неделю зимы

Погода в Украине в первую зимнюю неделю будет устойчивой. Температура воздуха будет превышать климатическую норму. Но в конце недели ожидается незначительное похолодание, местами придут ночные морозы.

В части областей также пройдут дожди. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Прогноз погоды на неделю

У понедельник, 1 декабря, в южных, центральных областях и на Прикарпатье будут незначительные дожди и туман, местами будет туман. Температура воздуха ночью будет -2...+4 градусов, днем она составит +2...+7 градусов.

У вторник, 2 декабря, в большинстве областей будет туман и морось. В ночное время температура воздуха будет -2...+4 градусов, днем составит +2...+7 градусов. В южной части в течение суток ожидается +6...+12 градусов.

У среду, 3 декабря, погода в основном будет пасмурной и туманной. Ночью температура воздуха составит -1...+4 градусов, днем будет +2...+7 градусов. В южных областях в течение суток будет +5...+10 градусов.

У четверг, 4 декабря, погода будет теплой и облачной, возможен туман. В то же время осадков не предвидится. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2...+4 градусов, а днем будет +3...+8 градусов.

У пятницу, 5 декабря, в западных и южных областях возможен туман. Температура воздуха ночью будет -3...+2 градусов, а днем – +2...+7 градусов. В Крыму и на Закарпатье ожидается +8...+10 градусов.

У субботу, 6 декабря, погода будет сухой. В ночные часы температура воздуха будет в пределах -4...+1 градусов, днем составит +1...+6 градусов. В южных и западных областях местами будет +7...+9 градусов.

У воскресенье, 7 декабря, погода будет сухой, но возможны шквалы ветра в южной части. Температура воздуха ночью будет 0...-5 градусов тепла, днем – 0...+5 градусов, на крайнем юге и на Закарпатье – +6...+8 градусов.

Изменится ли погода с приходом зимы?