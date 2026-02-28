Укр Рус
Волна действительно весеннего тепла: прогноз погоды на 1 марта
28 февраля, 17:56
2

Волна действительно весеннего тепла: прогноз погоды на 1 марта

Ирина Чеботникова

Весна для украинцев начнется приятно. Во многих регионах воздух прогреется до +12 градусов.

В то же время в нескольких областях самая низкая температура днем составит +4 градуса. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Каким будет первый день весны в Украине?

На 1 марта синоптики обещают переменную облачность без осадков.

Ночью и утром местами туман, на дорогах страны, кроме юга и запада, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью 0...-5, днем +2...+7, на западе и юге страны +8...+13.

Прогноз погоды в Киеве и области на 1 марта

Здесь тоже переменная облачность без осадков. По области ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура по области ночью 0...-5, днем +2...+7. В Киеве ночью -1...-3, днем +4...+6.

Погода в областных центрах

  • Киев +4...+6
  • Ужгород +10...+12
  • Львов +10...+12
  • Ивано-Франковск +10...+12
  • Тернополь +8...+10
  • Черновцы +10...+12
  • Хмельницкий +8...+10
  • Луцк +10...+12
  • Ровно +10...+12
  • Житомир +6...+8
  • Винница +5...+7
  • Одесса +10...+12
  • Николаев +10...+12
  • Херсон +10...+12
  • Симферополь +10...+12
  • Кропивницкий +6...+8
  • Черкассы +4...+6
  • Чернигов +4...+6
  • Сумы +4...+6
  • Полтава +4...+6
  • Днепр +6...+8
  • Запорожье +10...+12
  • Донецк +8...+10
  • Луганск +4...+6
  • Харьков +4...+6


Прогноз погоды в Украине на 1 марта / Укргидрометцентр