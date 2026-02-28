В то же время в нескольких областях самая низкая температура днем составит +4 градуса. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Каким будет первый день весны в Украине?
На 1 марта синоптики обещают переменную облачность без осадков.
Ночью и утром местами туман, на дорогах страны, кроме юга и запада, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью 0...-5, днем +2...+7, на западе и юге страны +8...+13.
Прогноз погоды в Киеве и области на 1 марта
Здесь тоже переменная облачность без осадков. По области ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Температура по области ночью 0...-5, днем +2...+7. В Киеве ночью -1...-3, днем +4...+6.
Погода в областных центрах
- Киев +4...+6
- Ужгород +10...+12
- Львов +10...+12
- Ивано-Франковск +10...+12
- Тернополь +8...+10
- Черновцы +10...+12
- Хмельницкий +8...+10
- Луцк +10...+12
- Ровно +10...+12
- Житомир +6...+8
- Винница +5...+7
- Одесса +10...+12
- Николаев +10...+12
- Херсон +10...+12
- Симферополь +10...+12
- Кропивницкий +6...+8
- Черкассы +4...+6
- Чернигов +4...+6
- Сумы +4...+6
- Полтава +4...+6
- Днепр +6...+8
- Запорожье +10...+12
- Донецк +8...+10
- Луганск +4...+6
- Харьков +4...+6
Прогноз погоды в Украине на 1 марта / Укргидрометцентр