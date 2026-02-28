В то же время в нескольких областях самая низкая температура днем составит +4 градуса. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Каким будет первый день весны в Украине?

На 1 марта синоптики обещают переменную облачность без осадков.

Ночью и утром местами туман, на дорогах страны, кроме юга и запада, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью 0...-5, днем +2...+7, на западе и юге страны +8...+13.

Прогноз погоды в Киеве и области на 1 марта

Здесь тоже переменная облачность без осадков. По области ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура по области ночью 0...-5, днем +2...+7. В Киеве ночью -1...-3, днем +4...+6.

Погода в областных центрах

Киев +4...+6

Ужгород +10...+12

Львов +10...+12

Ивано-Франковск +10...+12

Тернополь +8...+10

Черновцы +10...+12

Хмельницкий +8...+10

Луцк +10...+12

Ровно +10...+12

Житомир +6...+8

Винница +5...+7

Одесса +10...+12

Николаев +10...+12

Херсон +10...+12

Симферополь +10...+12

Кропивницкий +6...+8

Черкассы +4...+6

Чернигов +4...+6

Сумы +4...+6

Полтава +4...+6

Днепр +6...+8

Запорожье +10...+12

Донецк +8...+10

Луганск +4...+6

Харьков +4...+6



Прогноз погоды в Украине на 1 марта / Укргидрометцентр