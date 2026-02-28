Водночас у кількох областях найнижча температура вдень становитиме +4 градуси. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Яким буде перший день весни в Україні?
На 1 березня синоптики обіцяють мінливу хмарність без опадів.
Вночі та вранці подекуди туман, на дорогах країни, крім півдня та заходу, місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.
Температура вночі 0...-5, вдень +2...+7, на заході та півдні країни +8...+13.
Прогноз погоди в Києві та області на 1 березня
Тут теж мінлива хмарність без опадів. По області вночі та вранці подекуди туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.
Температура по області вночі 0...-5, вдень +2...+7. У Києві вночі -1...-3, вдень +4...+6.
Погода в обласних центрах
- Київ +4...+6
- Ужгород +10...+12
- Львів +10...+12
- Івано-Франківськ +10...+12
- Тернопіль +8...+10
- Чернівці +10...+12
- Хмельницький +8...+10
- Луцьк +10...+12
- Рівне +10...+12
- Житомир +6...+8
- Вінниця +5...+7
- Одеса +10...+12
- Миколаїв +10...+12
- Херсон +10...+12
- Сімферополь +10...+12
- Кропивницький +6...+8
- Черкаси +4...+6
- Чернігів +4...+6
- Суми +4...+6
- Полтава +4...+6
- Дніпро +6...+8
- Запоріжжя +10...+12
- Донецьк +8...+10
- Луганськ +4...+6
- Харків +4...+6
Прогноз погоди в Україні на 1 березня / Укргідрометцентр