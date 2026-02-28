Водночас у кількох областях найнижча температура вдень становитиме +4 градуси. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Яким буде перший день весни в Україні?

На 1 березня синоптики обіцяють мінливу хмарність без опадів.

Вночі та вранці подекуди туман, на дорогах країни, крім півдня та заходу, місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура вночі 0...-5, вдень +2...+7, на заході та півдні країни +8...+13.

Прогноз погоди в Києві та області на 1 березня

Тут теж мінлива хмарність без опадів. По області вночі та вранці подекуди туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура по області вночі 0...-5, вдень +2...+7. У Києві вночі -1...-3, вдень +4...+6.

Погода в обласних центрах

  • Київ +4...+6
  • Ужгород +10...+12
  • Львів +10...+12
  • Івано-Франківськ +10...+12
  • Тернопіль +8...+10
  • Чернівці +10...+12
  • Хмельницький +8...+10
  • Луцьк +10...+12
  • Рівне +10...+12
  • Житомир +6...+8
  • Вінниця +5...+7
  • Одеса +10...+12
  • Миколаїв +10...+12
  • Херсон +10...+12
  • Сімферополь +10...+12
  • Кропивницький +6...+8
  • Черкаси +4...+6
  • Чернігів +4...+6
  • Суми +4...+6
  • Полтава +4...+6
  • Дніпро +6...+8
  • Запоріжжя +10...+12
  • Донецьк +8...+10
  • Луганськ +4...+6
  • Харків +4...+6

прогноз погоди в Україні 1 березня 2026
Прогноз погоди в Україні на 1 березня / Укргідрометцентр