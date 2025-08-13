Укр Рус
13 августа, 15:32
Жарче всего – на Закарпатье и Юге: прогноз погоды в Украине на 14 августа

Дарья Смородская

В четверг, 14 августа, погода в Украине будет умеренно жаркой, день пройдет без осадков. В большинстве областей температура воздуха будет достигать 27 –28 градусов тепла.

Какой будет погода в Украине 14 августа?

На территории Украины в этот день ожидается переменная облачность, на небе иногда будет появляться солнышко. Синоптики не прогнозируют осадков, а ветер будет преимущественно северо-западный. Только в западных областях он будет двигаться с Юго-Востока и достигать 5 – 10 метров в секунду.

Ночью средняя температура воздуха составит 11 – 16 градусов тепла, а днем +23...+28 градусов. Теплее в этот день будет на Закарпатье и на Юге: ночью воздух в этих регионах прогреется до 16 – 21 градуса тепла, днем прогнозируется 27 – 32 градуса.

14 августа в южной части Украины, в северных регионах (кроме Киевщины), а также в Хмельницкой, Полтавской и Днепропетровской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Какая температура ожидается в областных центрах?

  • Киев +25...+27;
  • Ужгород +29...+31;
  • Львов +27...+29;
  • Ивано-Франковск +28...+30;
  • Тернополь +26...+28;
  • Черновцы +27...+29;
  • Хмельницкий +26...+28;
  • Луцк +27...+29;
  • Ровно +26...+28;
  • Житомир +25...+27;
  • Винница +25...+27;
  • Одесса +29...+31;
  • Николаев +29...+31;
  • Херсон +29...+31;
  • Симферополь +28...+30;
  • Кропивницкий +26...+28;
  • Черкассы +25...+27;
  • Чернигов +25...+27;
  • Сумы +25...+27;
  • Полтава +25...+27;
  • Днепр +27...+29;
  • Запорожье +27...+29;
  • Донецк +25...+27;
  • Луганск +23...+25;
  • Харьков +26...+28.

Прогноз погоды на 14 августа 2025 год / Укргидрометцентр

К слову, жара в Украине продержится еще долго. В ближайшие выходные, 16 – 17 августа, температура воздуха может подняться до +30 градусов, а в южных областях и Закарпатье – вплоть до +33...+35 градусов.