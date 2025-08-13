В четверг, 14 августа, погода в Украине будет умеренно жаркой, день пройдет без осадков. В большинстве областей температура воздуха будет достигать 27 –28 градусов тепла.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 14 августа?

На территории Украины в этот день ожидается переменная облачность, на небе иногда будет появляться солнышко. Синоптики не прогнозируют осадков, а ветер будет преимущественно северо-западный. Только в западных областях он будет двигаться с Юго-Востока и достигать 5 – 10 метров в секунду.

Ночью средняя температура воздуха составит 11 – 16 градусов тепла, а днем +23...+28 градусов. Теплее в этот день будет на Закарпатье и на Юге: ночью воздух в этих регионах прогреется до 16 – 21 градуса тепла, днем прогнозируется 27 – 32 градуса.

14 августа в южной части Украины, в северных регионах (кроме Киевщины), а также в Хмельницкой, Полтавской и Днепропетровской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Какая температура ожидается в областных центрах?

Киев +25...+27;

Ужгород +29...+31;

Львов +27...+29;

Ивано-Франковск +28...+30;

Тернополь +26...+28;

Черновцы +27...+29;

Хмельницкий +26...+28;

Луцк +27...+29;

Ровно +26...+28;

Житомир +25...+27;

Винница +25...+27;

Одесса +29...+31;

Николаев +29...+31;

Херсон +29...+31;

Симферополь +28...+30;

Кропивницкий +26...+28;

Черкассы +25...+27;

Чернигов +25...+27;

Сумы +25...+27;

Полтава +25...+27;

Днепр +27...+29;

Запорожье +27...+29;

Донецк +25...+27;

Луганск +23...+25;

Харьков +26...+28.

Прогноз погоды на 14 августа 2025 год / Укргидрометцентр

К слову, жара в Украине продержится еще долго. В ближайшие выходные, 16 – 17 августа, температура воздуха может подняться до +30 градусов, а в южных областях и Закарпатье – вплоть до +33...+35 градусов.