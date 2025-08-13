Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине 14 августа?
На территории Украины в этот день ожидается переменная облачность, на небе иногда будет появляться солнышко. Синоптики не прогнозируют осадков, а ветер будет преимущественно северо-западный. Только в западных областях он будет двигаться с Юго-Востока и достигать 5 – 10 метров в секунду.
Ночью средняя температура воздуха составит 11 – 16 градусов тепла, а днем +23...+28 градусов. Теплее в этот день будет на Закарпатье и на Юге: ночью воздух в этих регионах прогреется до 16 – 21 градуса тепла, днем прогнозируется 27 – 32 градуса.
14 августа в южной части Украины, в северных регионах (кроме Киевщины), а также в Хмельницкой, Полтавской и Днепропетровской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Какая температура ожидается в областных центрах?
- Киев +25...+27;
- Ужгород +29...+31;
- Львов +27...+29;
- Ивано-Франковск +28...+30;
- Тернополь +26...+28;
- Черновцы +27...+29;
- Хмельницкий +26...+28;
- Луцк +27...+29;
- Ровно +26...+28;
- Житомир +25...+27;
- Винница +25...+27;
- Одесса +29...+31;
- Николаев +29...+31;
- Херсон +29...+31;
- Симферополь +28...+30;
- Кропивницкий +26...+28;
- Черкассы +25...+27;
- Чернигов +25...+27;
- Сумы +25...+27;
- Полтава +25...+27;
- Днепр +27...+29;
- Запорожье +27...+29;
- Донецк +25...+27;
- Луганск +23...+25;
- Харьков +26...+28.
Прогноз погоды на 14 августа 2025 год / Укргидрометцентр
К слову, жара в Украине продержится еще долго. В ближайшие выходные, 16 – 17 августа, температура воздуха может подняться до +30 градусов, а в южных областях и Закарпатье – вплоть до +33...+35 градусов.