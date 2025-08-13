Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні 14 серпня?
На території України цього дня очікується мінлива хмарність, на небі іноді з'являтиметься сонечко. Синоптики не прогнозують опадів, а вітер буде переважно північно-західний. Лише у західних областях він рухатиметься з Південного Сходу й сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.
Уночі середня температура повітря складатиме 11 – 16 градусів тепла, а вдень +23…+28 градусів. Тепліше цього дня буде на Закарпатті та на Півдні: вночі повітря в цих регіонах прогріється до 16 – 21 градусу тепла, вдень прогнозується 27 – 32 градуси.
14 серпня у південній частині України, в північних регіонах (окрім Київщини), а також у Хмельницькій, Полтавській і Дніпропетровській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Яка температура очікується в обласних центрах?
- Київ +25…+27;
- Ужгород +29…+31;
- Львів +27…+29;
- Івано-Франківськ +28…+30;
- Тернопіль +26…+28;
- Чернівці +27…+29;
- Хмельницький +26…+28;
- Луцьк +27…+29;
- Рівне +26…+28;
- Житомир +25…+27;
- Вінниця +25…+27;
- Одеса +29…+31;
- Миколаїв +29…+31;
- Херсон +29…+31;
- Сімферополь +28…+30;
- Кропивницький +26…+28;
- Черкаси +25…+27;
- Чернігів +25…+27;
- Суми +25…+27;
- Полтава +25…+27;
- Дніпро +27…+29;
- Запоріжжя +27..+29;
- Донецьк +25…+27;
- Луганськ +23…+25;
- Харків +26…+28.
Прогноз погоди на 14 серпня 2025 рік / Укргідрометцентр
До слова, спека в Україні протримається ще довго. Найближчими вихідними, 16 – 17 серпня, температура повітря може піднятися до +30 градусів, а в південних областях та Закарпатті – аж до +33…+35 градусів.