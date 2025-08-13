Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 14 серпня?

На території України цього дня очікується мінлива хмарність, на небі іноді з'являтиметься сонечко. Синоптики не прогнозують опадів, а вітер буде переважно північно-західний. Лише у західних областях він рухатиметься з Південного Сходу й сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.

Уночі середня температура повітря складатиме 11 – 16 градусів тепла, а вдень +23…+28 градусів. Тепліше цього дня буде на Закарпатті та на Півдні: вночі повітря в цих регіонах прогріється до 16 – 21 градусу тепла, вдень прогнозується 27 – 32 градуси.

14 серпня у південній частині України, в північних регіонах (окрім Київщини), а також у Хмельницькій, Полтавській і Дніпропетровській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Яка температура очікується в обласних центрах?

Київ +25…+27;

Ужгород +29…+31;

Львів +27…+29;

Івано-Франківськ +28…+30;

Тернопіль +26…+28;

Чернівці +27…+29;

Хмельницький +26…+28;

Луцьк +27…+29;

Рівне +26…+28;

Житомир +25…+27;

Вінниця +25…+27;

Одеса +29…+31;

Миколаїв +29…+31;

Херсон +29…+31;

Сімферополь +28…+30;

Кропивницький +26…+28;

Черкаси +25…+27;

Чернігів +25…+27;

Суми +25…+27;

Полтава +25…+27;

Дніпро +27…+29;

Запоріжжя +27..+29;

Донецьк +25…+27;

Луганськ +23…+25;

Харків +26…+28.

Прогноз погоди на 14 серпня 2025 рік / Укргідрометцентр

До слова, спека в Україні протримається ще довго. Найближчими вихідними, 16 – 17 серпня, температура повітря може піднятися до +30 градусів, а в південних областях та Закарпатті – аж до +33…+35 градусів.