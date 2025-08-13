Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 14 серпня?

На території України цього дня очікується мінлива хмарність, на небі іноді з'являтиметься сонечко. Синоптики не прогнозують опадів, а вітер буде переважно північно-західний. Лише у західних областях він рухатиметься з Південного Сходу й сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.

Уночі середня температура повітря складатиме 11 – 16 градусів тепла, а вдень +23…+28 градусів. Тепліше цього дня буде на Закарпатті та на Півдні: вночі повітря в цих регіонах прогріється до 16 – 21 градусу тепла, вдень прогнозується 27 – 32 градуси.

14 серпня у південній частині України, в північних регіонах (окрім Київщини), а також у Хмельницькій, Полтавській і Дніпропетровській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Яка температура очікується в обласних центрах?

  • Київ +25…+27;
  • Ужгород +29…+31;
  • Львів +27…+29;
  • Івано-Франківськ +28…+30;
  • Тернопіль +26…+28;
  • Чернівці +27…+29;
  • Хмельницький +26…+28;
  • Луцьк +27…+29;
  • Рівне +26…+28;
  • Житомир +25…+27;
  • Вінниця +25…+27;
  • Одеса +29…+31;
  • Миколаїв +29…+31;
  • Херсон +29…+31;
  • Сімферополь +28…+30;
  • Кропивницький +26…+28;
  • Черкаси +25…+27;
  • Чернігів +25…+27;
  • Суми +25…+27;
  • Полтава +25…+27;
  • Дніпро +27…+29;
  • Запоріжжя +27..+29;
  • Донецьк +25…+27;
  • Луганськ +23…+25;
  • Харків +26…+28.

Погода 14 серпня 2025

Прогноз погоди на 14 серпня 2025 рік / Укргідрометцентр

До слова, спека в Україні протримається ще довго. Найближчими вихідними, 16 – 17 серпня, температура повітря може піднятися до +30 градусів, а в південних областях та Закарпатті – аж до +33…+35 градусів.