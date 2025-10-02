Укр Рус
24 Канал Новости Украины Дожди, снег и заморозки: прогноз погоды в Украине на 2 октября
2 октября, 06:30
4

Дожди, снег и заморозки: прогноз погоды в Украине на 2 октября

Ирина Чеботникова

Синоптики отметили, что погоду в Украине продолжит определять холодная и влажная воздушная масса и атмосферные фронты. В ряде областей будут заморозки – где-то в воздухе, где-то на поверхности почвы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Одесса тонет: все о рекордной непогоде в городе, последствия и когда прекратится дождь

Что обещает прогноз погоды в Украине 2 октября?

Ночью в Украине, кроме крайнего юга, днем в северных, большинстве центральных и Харьковской областях небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночью +1...+6 градусов тепла. В Укргидрометцентре обратили внимание, что в западных областях заморозки на поверхности почвы 0...-5 градусов, на Прикарпатье и в воздухе 0...-3, в дневные часы +5...+10, на Закарпатье до +13.

На юге и востоке ночью будет +4...+9, днем +12...+17 градусов. Также на высокогорье Карпат небольшой мокрый снег, температура ночью и днем от +3 до -2.

Какой будет погода в Киеве и Киевской области 2 октября?

Здесь будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура по области ночью 1...+6, днем +5...+10; в Киеве ночью около +5, днем +7...+9 градусов.

Погода в областных центрах

  • Киев +7...+9
  • Ужгород +10...+12
  • Львов +7...+9
  • Ивано-Франковск +6...+8
  • Тернополь +6...+8
  • Черновцы +6...+8
  • Хмельницкий +7...+9
  • Луцк +7...+9
  • Ровно +7...+9
  • Житомир +6...+8
  • Винница +7...+9
  • Одесса +12...+14
  • Николаев +12...+14
  • Херсон +13...+15
  • Симферополь +16...+18
  • Кропивницкий +9...+11
  • Черкассы +8...+10
  • Чернигов +7...+9
  • Сумы +9...+11
  • Полтава +9...+11
  • Днепр +9...+11
  • Запорожье +15...+17
  • Донецк +16...+18
  • Луганск +15...+17
  • Харьков +14...+16


Прогноз погоды в Украине на 2 октября / Укргидрометцентр

Как синоптики объясняют потоп в Одессе?

  • 30 сентября город накрыл ливень, который затопил не только улицы, но и дома, магазины, медучреждения. Спасатели вытаскивали людей из заблокированных автобусов, некоторые траспортные средства провалились под землю.

  • К сожалению, погибло 9 человек, в том числе семья переселенцев. Волна пришла настолько быстро, что люди не имели возможности выбраться из цокольного этажа, где жили. Судьба одного человека до сих пор не известна.

  • Начальница отдела метеорологических прогнозов Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей Елена Тарнавская дала комментарий 24 Каналу. Она рассказала, что синоптики в течение дня меняли прогноз для Одессы со значительного до чрезвычайного дождя. В конце концов, выпало столько осадков, что получился почти чрезвычайный их уровень.

  • Но настолько сильную непогоду предсказать не смогли. Сильные дожди над Одессой произошли из-за образования локального волнового циклона именно над побережьем. В последнее время на побережье Черного моря есть тенденция к экстремальным осадкам – едва ли не тропическим дождям, что ранее не было присуще Украине.