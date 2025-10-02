Дожди, снег и заморозки: прогноз погоды в Украине на 2 октября
Синоптики отметили, что погоду в Украине продолжит определять холодная и влажная воздушная масса и атмосферные фронты. В ряде областей будут заморозки – где-то в воздухе, где-то на поверхности почвы.
Что обещает прогноз погоды в Украине 2 октября?
Ночью в Украине, кроме крайнего юга, днем в северных, большинстве центральных и Харьковской областях небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Ночью +1...+6 градусов тепла. В Укргидрометцентре обратили внимание, что в западных областях заморозки на поверхности почвы 0...-5 градусов, на Прикарпатье и в воздухе 0...-3, в дневные часы +5...+10, на Закарпатье до +13.
На юге и востоке ночью будет +4...+9, днем +12...+17 градусов. Также на высокогорье Карпат небольшой мокрый снег, температура ночью и днем от +3 до -2.
Какой будет погода в Киеве и Киевской области 2 октября?
Здесь будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура по области ночью 1...+6, днем +5...+10; в Киеве ночью около +5, днем +7...+9 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев +7...+9
- Ужгород +10...+12
- Львов +7...+9
- Ивано-Франковск +6...+8
- Тернополь +6...+8
- Черновцы +6...+8
- Хмельницкий +7...+9
- Луцк +7...+9
- Ровно +7...+9
- Житомир +6...+8
- Винница +7...+9
- Одесса +12...+14
- Николаев +12...+14
- Херсон +13...+15
- Симферополь +16...+18
- Кропивницкий +9...+11
- Черкассы +8...+10
- Чернигов +7...+9
- Сумы +9...+11
- Полтава +9...+11
- Днепр +9...+11
- Запорожье +15...+17
- Донецк +16...+18
- Луганск +15...+17
- Харьков +14...+16
Как синоптики объясняют потоп в Одессе?
30 сентября город накрыл ливень, который затопил не только улицы, но и дома, магазины, медучреждения. Спасатели вытаскивали людей из заблокированных автобусов, некоторые траспортные средства провалились под землю.
К сожалению, погибло 9 человек, в том числе семья переселенцев. Волна пришла настолько быстро, что люди не имели возможности выбраться из цокольного этажа, где жили. Судьба одного человека до сих пор не известна.
Начальница отдела метеорологических прогнозов Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей Елена Тарнавская дала комментарий 24 Каналу. Она рассказала, что синоптики в течение дня меняли прогноз для Одессы со значительного до чрезвычайного дождя. В конце концов, выпало столько осадков, что получился почти чрезвычайный их уровень.
Но настолько сильную непогоду предсказать не смогли. Сильные дожди над Одессой произошли из-за образования локального волнового циклона именно над побережьем. В последнее время на побережье Черного моря есть тенденция к экстремальным осадкам – едва ли не тропическим дождям, что ранее не было присуще Украине.