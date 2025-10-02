Синоптики отметили, что погоду в Украине продолжит определять холодная и влажная воздушная масса и атмосферные фронты. В ряде областей будут заморозки – где-то в воздухе, где-то на поверхности почвы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Одесса тонет: все о рекордной непогоде в городе, последствия и когда прекратится дождь

Что обещает прогноз погоды в Украине 2 октября?

Ночью в Украине, кроме крайнего юга, днем в северных, большинстве центральных и Харьковской областях небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночью +1...+6 градусов тепла. В Укргидрометцентре обратили внимание, что в западных областях заморозки на поверхности почвы 0...-5 градусов, на Прикарпатье и в воздухе 0...-3, в дневные часы +5...+10, на Закарпатье до +13.

На юге и востоке ночью будет +4...+9, днем +12...+17 градусов. Также на высокогорье Карпат небольшой мокрый снег, температура ночью и днем от +3 до -2.

Какой будет погода в Киеве и Киевской области 2 октября?

Здесь будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура по области ночью 1...+6, днем +5...+10; в Киеве ночью около +5, днем +7...+9 градусов.

Погода в областных центрах

Киев +7...+9

Ужгород +10...+12

Львов +7...+9

Ивано-Франковск +6...+8

Тернополь +6...+8

Черновцы +6...+8

Хмельницкий +7...+9

Луцк +7...+9

Ровно +7...+9

Житомир +6...+8

Винница +7...+9

Одесса +12...+14

Николаев +12...+14

Херсон +13...+15

Симферополь +16...+18

Кропивницкий +9...+11

Черкассы +8...+10

Чернигов +7...+9

Сумы +9...+11

Полтава +9...+11

Днепр +9...+11

Запорожье +15...+17

Донецк +16...+18

Луганск +15...+17

Харьков +14...+16



Прогноз погоды в Украине на 2 октября / Укргидрометцентр

Как синоптики объясняют потоп в Одессе?