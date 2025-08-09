Погода в Украине в воскресенье, 10 августа, будет без осадков. Однако на западе возможны кратковременные дожди и грозы.

Кроме этого, местами ожидаются град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Уже вскоре поступит жара с юга Европы: в каких областях Украины больше всего пригреет

Какой будет погода в Украине?

В течение суток в Украине возможна переменная облачность. В большинстве регионов день пройдет без осадков, но в западных областях возможны кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы.

Ветер будет преимущественно северо-западным со скоростью до 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днем – от +24 до +29 градусов.

Зато на Закарпатье и в южной части страны ночью столбики термометров будут показывать +16 – +21 градус тепла, днем – +28 – +33 градуса.

Какую погоду прогнозируют в городах Украины?

Киев +26...+28;

Ужгород +31...+33;

Львов +28...+30;

Ивано-Франковск +27...+29;

Тернополь +26...+28;

Черновцы +28...+30;

Хмельницкий +26...+28;

Луцк +28...+30;

Ровно +28...+30;

Житомир +27...+29;

Винница +27...+29;

Одесса +29...+31;

Николаев +29...+31;

Херсон +29...+31;

Симферополь +30...+32;

Кропивницкий +27...+29;

Черкассы +26...+28;

Чернигов +26...+28;

Сумы +26...+28;

Полтава +25...+27;

Днепр +27...+29;

Запорожье +28...+30;

Донецк +26...+28;

Луганск +24...+26;

Харьков +24...+26.



Прогноз погоды в Украине на 10 августа / Скриншот карты Укргидрометцентра