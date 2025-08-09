Жара на юге, грозы и шквалы в западных областях: прогноз погоды на 10 августа
Погода в Украине в воскресенье, 10 августа, будет без осадков. Однако на западе возможны кратковременные дожди и грозы.
Кроме этого, местами ожидаются град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Уже вскоре поступит жара с юга Европы: в каких областях Украины больше всего пригреет
Какой будет погода в Украине?
В течение суток в Украине возможна переменная облачность. В большинстве регионов день пройдет без осадков, но в западных областях возможны кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы.
Ветер будет преимущественно северо-западным со скоростью до 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днем – от +24 до +29 градусов.
Зато на Закарпатье и в южной части страны ночью столбики термометров будут показывать +16 – +21 градус тепла, днем – +28 – +33 градуса.
Какую погоду прогнозируют в городах Украины?
- Киев +26...+28;
- Ужгород +31...+33;
- Львов +28...+30;
- Ивано-Франковск +27...+29;
- Тернополь +26...+28;
- Черновцы +28...+30;
- Хмельницкий +26...+28;
- Луцк +28...+30;
- Ровно +28...+30;
- Житомир +27...+29;
- Винница +27...+29;
- Одесса +29...+31;
- Николаев +29...+31;
- Херсон +29...+31;
- Симферополь +30...+32;
- Кропивницкий +27...+29;
- Черкассы +26...+28;
- Чернигов +26...+28;
- Сумы +26...+28;
- Полтава +25...+27;
- Днепр +27...+29;
- Запорожье +28...+30;
- Донецк +26...+28;
- Луганск +24...+26;
- Харьков +24...+26.
Прогноз погоды в Украине на 10 августа / Скриншот карты Укргидрометцентра