Укр Рус
24 Канал Новини України Спека на півдні, грози та шквали у західних областях: прогноз погоди на 10 серпня
9 серпня, 14:30
2

Спека на півдні, грози та шквали у західних областях: прогноз погоди на 10 серпня

Надія Батюк

Погода в Україні у неділю, 10 серпня, буде без опадів. Проте на заході можливі короткочасні дощі та грози.

Окрім цього, місцями очікуються град та шквали до 15 – 20 метрів за секунду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Вже незабаром надійде спека з півдня Європи: в яких областях України найбільше пригріє 

Якою буде погода в Україні?

Впродовж доби в Україні можлива мінлива хмарність. У більшості регіонів день пройде без опадів, але в західних областях можливі короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали.

Вітер буде переважно північно-західним зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень – від +24 до +29 градусів. 

Натомість на Закарпатті та у південній частині країни вночі стовпчики термометрів показуватимуть +16 – +21 градус тепла, вдень – +28 – +33 градуси.

Яку погоду прогнозують у містах України?

  • Київ +26…+28;
  • Ужгород +31…+33;
  • Львів +28…+30;
  • Івано-Франківськ +27…+29;
  • Тернопіль +26…+28;
  • Чернівці +28…+30;
  • Хмельницький +26…+28;
  • Луцьк +28…+30;
  • Рівне +28…+30;
  • Житомир +27…+29;
  • Вінниця +27…+29;
  • Одеса +29…+31;
  • Миколаїв +29…+31;
  • Херсон +29…+31;
  • Сімферополь +30…+32;
  • Кропивницький +27…+29;
  • Черкаси +26…+28;
  • Чернігів +26…+28;
  • Суми +26…+28;
  • Полтава +25…+27;
  • Дніпро +27…+29;
  • Запоріжжя +28..+30;
  • Донецьк +26…+28;
  • Луганськ +24…+26;
  • Харків +24…+26.


Прогноз погоди в Україні на 10 серпня / Скриншот карти Укргідрометцентру