Спека на півдні, грози та шквали у західних областях: прогноз погоди на 10 серпня
Погода в Україні у неділю, 10 серпня, буде без опадів. Проте на заході можливі короткочасні дощі та грози.
Окрім цього, місцями очікуються град та шквали до 15 – 20 метрів за секунду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні?
Впродовж доби в Україні можлива мінлива хмарність. У більшості регіонів день пройде без опадів, але в західних областях можливі короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали.
Вітер буде переважно північно-західним зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень – від +24 до +29 градусів.
Натомість на Закарпатті та у південній частині країни вночі стовпчики термометрів показуватимуть +16 – +21 градус тепла, вдень – +28 – +33 градуси.
Яку погоду прогнозують у містах України?
- Київ +26…+28;
- Ужгород +31…+33;
- Львів +28…+30;
- Івано-Франківськ +27…+29;
- Тернопіль +26…+28;
- Чернівці +28…+30;
- Хмельницький +26…+28;
- Луцьк +28…+30;
- Рівне +28…+30;
- Житомир +27…+29;
- Вінниця +27…+29;
- Одеса +29…+31;
- Миколаїв +29…+31;
- Херсон +29…+31;
- Сімферополь +30…+32;
- Кропивницький +27…+29;
- Черкаси +26…+28;
- Чернігів +26…+28;
- Суми +26…+28;
- Полтава +25…+27;
- Дніпро +27…+29;
- Запоріжжя +28..+30;
- Донецьк +26…+28;
- Луганськ +24…+26;
- Харків +24…+26.
Прогноз погоди в Україні на 10 серпня / Скриншот карти Укргідрометцентру