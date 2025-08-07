Жара ослабеет, а дождей не ожидается: прогноз погоды на 8 августа
- 8 августа в Украине будет господствовать антициклон, что обеспечит сухую погоду с переменной облачностью.
- Температура днем будет колебаться от +22 до +31 градусов в зависимости от региона, на юге жара немного ослабеет.
- Ветер будет северо-восточного и юго-восточного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
В пятницу, 8 августа, погода на территории Украины будет без осадков и с переменной облачностью. В части областей также немного ослабнет жара.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на 8 августа
По прогнозам синоптиков, 8 августа на территории Украины будет господствовать антициклон, что обеспечит преимущественно сухую погоду с переменной облачностью.
Ветер ожидается северо-восточного направления, а на западе страны – юго-восточного, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температурный режим в этот день будет довольно комфортным. В большинстве областей ночью прогнозируется +9 – +14 градусов, днем воздух прогреется до +22 – +27. На юге и юго-востоке жара несколько ослабеет: ночная температура составит +16 – +21 градусов, днем +26 – +31.
Какой будет температура в крупных городах?
- Киев +24 – +26
- Ужгород +24 – +26
- Львов +25 – +27
- Ивано-Франковск +24 – +26
- Тернополь +24 – +26
- Черновцы +24 – +26
- Хмельницкий +24 – +26
- Луцк +24 – +26
- Ровно +24 – +26
- Житомир +24 – +26
- Винница +26 – +28
- Одесса +28 – +30
- Николаев +29 – +31
- Херсон +29 – +31
- Симферополь +29 – +31
- Кропивницкий +26 – +28
- Черкассы +26 – +28
- Чернигов +26 – +28
- Сумы +24 – +26
- Полтава +26 – +28
- Днепр +28 – +30
- Запорожье +28 – +30
- Донецк +26 – +28
- Луганск +25 – +27
- Харьков +25 – +27