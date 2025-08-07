Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на 8 августа

По прогнозам синоптиков, 8 августа на территории Украины будет господствовать антициклон, что обеспечит преимущественно сухую погоду с переменной облачностью.

Ветер ожидается северо-восточного направления, а на западе страны – юго-восточного, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температурный режим в этот день будет довольно комфортным. В большинстве областей ночью прогнозируется +9 – +14 градусов, днем воздух прогреется до +22 – +27. На юге и юго-востоке жара несколько ослабеет: ночная температура составит +16 – +21 градусов, днем +26 – +31.

Какой будет температура в крупных городах?

Киев +24 – +26

Ужгород +24 – +26

Львов +25 – +27

Ивано-Франковск +24 – +26

Тернополь +24 – +26

Черновцы +24 – +26

Хмельницкий +24 – +26

Луцк +24 – +26

Ровно +24 – +26

Житомир +24 – +26

Винница +26 – +28

Одесса +28 – +30

Николаев +29 – +31

Херсон +29 – +31

Симферополь +29 – +31

Кропивницкий +26 – +28

Черкассы +26 – +28

Чернигов +26 – +28

Сумы +24 – +26

Полтава +26 – +28

Днепр +28 – +30

Запорожье +28 – +30

Донецк +26 – +28

Луганск +25 – +27

Харьков +25 – +27

Прогноз погоды на 8 августа / Карта Укргидрометцентра