Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на 8 августа

По прогнозам синоптиков, 8 августа на территории Украины будет господствовать антициклон, что обеспечит преимущественно сухую погоду с переменной облачностью.

Ветер ожидается северо-восточного направления, а на западе страны – юго-восточного, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температурный режим в этот день будет довольно комфортным. В большинстве областей ночью прогнозируется +9 – +14 градусов, днем воздух прогреется до +22 – +27. На юге и юго-востоке жара несколько ослабеет: ночная температура составит +16 – +21 градусов, днем +26 – +31.

Какой будет температура в крупных городах?

  • Киев +24 – +26
  • Ужгород +24 – +26
  • Львов +25 – +27
  • Ивано-Франковск +24 – +26
  • Тернополь +24 – +26
  • Черновцы +24 – +26
  • Хмельницкий +24 – +26
  • Луцк +24 – +26
  • Ровно +24 – +26
  • Житомир +24 – +26
  • Винница +26 – +28
  • Одесса +28 – +30
  • Николаев +29 – +31
  • Херсон +29 – +31
  • Симферополь +29 – +31
  • Кропивницкий +26 – +28
  • Черкассы +26 – +28
  • Чернигов +26 – +28
  • Сумы +24 – +26
  • Полтава +26 – +28
  • Днепр +28 – +30
  • Запорожье +28 – +30
  • Донецк +26 – +28
  • Луганск +25 – +27
  • Харьков +25 – +27

Прогноз погоды на 8 августа / Карта Укргидрометцентра