Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на 8 серпня
За прогнозами синоптиків, 8 серпня на території України пануватиме антициклон, що забезпечить переважно суху погоду з мінливою хмарністю.
Вітер очікується північно-східного напрямку, а на заході країни – південно-східного, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температурний режим цього дня буде доволі комфортним. У більшості областей вночі прогнозується +9 – +14 градусів, вдень повітря прогріється до +22 – +27. На півдні та південному сході спека дещо послабшає: нічна температура становитиме +16 – +21 градусів, вдень +26 – +31.
Якою буде температура у великих містах?
- Київ +24 – +26
- Ужгород +24 – +26
- Львів +25 – +27
- Івано-Франківськ +24 – +26
- Тернопіль +24 – +26
- Чернівці +24 – +26
- Хмельницький +24 – +26
- Луцьк +24 – +26
- Рівне +24 – +26
- Житомир +24 – +26
- Вінниця +26 – +28
- Одеса +28 – +30
- Миколаїв +29 – +31
- Херсон +29 – +31
- Сімферополь +29 – +31
- Кропивницький +26 – +28
- Черкаси +26 – +28
- Чернігів +26 – +28
- Суми +24 – +26
- Полтава +26 – +28
- Дніпро +28 – +30
- Запоріжжя +28 – +30
- Донецьк +26 – +28
- Луганськ +25 – +27
- Харків +25 – +27
Прогноз погоди на 8 серпня / Карта Укргідрометцентру