Про це пише 24 Канал із посиланням на місцеві телеграм-канали.
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Що відомо про негоду в Київській області?
У Києві вдень 6 серпня почався сильний дощ з грозою. У місті також посилювалися пориви вітру. Очевидці повідомляли про випадки повалених дерев.
Після потужної зливи місцеві помітили пилову бурю в районі Іподрому. Відповідне відео поширили в телеграм-каналах.
Пилова буря в Києві: дивіться відео
Фахівці рекомендували уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.
За даними синоптиків, на Київщині температура повітря коливатиметься від +24 до +29 градусів тепла. Натомість у Києві стовпчики термометрів показуватимуть від +26 до +28 градусів.
Також про негоду попередили в інших регіонах. Зокрема, Вже 7 серпня вночі у північних і центральних областях, удень також на Сумщині, Сході, Південному сході подекуди можливий короткочасний дощ і грози.