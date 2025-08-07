У п'ятницю, 8 серпня, погода на території України буде без опадів та з мінливою хмарністю. В частині областей також трохи послабшає спека.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також У Києві помітили пилову бурю після потужної зливи: відео природного явища

Прогноз погоди на 8 серпня

За прогнозами синоптиків, 8 серпня на території України пануватиме антициклон, що забезпечить переважно суху погоду з мінливою хмарністю.

Вітер очікується північно-східного напрямку, а на заході країни – південно-східного, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температурний режим цього дня буде доволі комфортним. У більшості областей вночі прогнозується +9 – +14 градусів, вдень повітря прогріється до +22 – +27. На півдні та південному сході спека дещо послабшає: нічна температура становитиме +16 – +21 градусів, вдень +26 – +31.

Якою буде температура у великих містах?

Київ +24 – +26

Ужгород +24 – +26

Львів +25 – +27

Івано-Франківськ +24 – +26

Тернопіль +24 – +26

Чернівці +24 – +26

Хмельницький +24 – +26

Луцьк +24 – +26

Рівне +24 – +26

Житомир +24 – +26

Вінниця +26 – +28

Одеса +28 – +30

Миколаїв +29 – +31

Херсон +29 – +31

Сімферополь +29 – +31

Кропивницький +26 – +28

Черкаси +26 – +28

Чернігів +26 – +28

Суми +24 – +26

Полтава +26 – +28

Дніпро +28 – +30

Запоріжжя +28 – +30

Донецьк +26 – +28

Луганськ +25 – +27

Харків +25 – +27

Прогноз погоди на 8 серпня / Карта Укргідрометцентру