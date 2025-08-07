Укр Рус
Спека послабшає, а дощів не очікується: прогноз погоди на 8 серпня
7 серпня, 16:22
Спека послабшає, а дощів не очікується: прогноз погоди на 8 серпня

Поліна Буянова
Основні тези
  • 8 серпня в Україні пануватиме антициклон, що забезпечить суху погоду з мінливою хмарністю.
  • Температура вдень коливатиметься від +22 до +31 градусів залежно від регіону, на півдні спека трохи послабшає.
  • Вітер буде північно-східного та південно-східного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

У п'ятницю, 8 серпня, погода на території України буде без опадів та з мінливою хмарністю. В частині областей також трохи послабшає спека.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди на 8 серпня

За прогнозами синоптиків, 8 серпня на території України пануватиме антициклон, що забезпечить переважно суху погоду з мінливою хмарністю.

Вітер очікується північно-східного напрямку, а на заході країни – південно-східного, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температурний режим цього дня буде доволі комфортним. У більшості областей вночі прогнозується +9 – +14 градусів, вдень повітря прогріється до +22 – +27. На півдні та південному сході спека дещо послабшає: нічна температура становитиме +16 – +21 градусів, вдень +26 – +31.

Якою буде температура у великих містах?

  • Київ +24 – +26
  • Ужгород +24 – +26
  • Львів +25 – +27
  • Івано-Франківськ +24 – +26
  • Тернопіль +24 – +26
  • Чернівці +24 – +26
  • Хмельницький +24 – +26
  • Луцьк +24 – +26
  • Рівне +24 – +26
  • Житомир +24 – +26
  • Вінниця +26 – +28
  • Одеса +28 – +30
  • Миколаїв +29 – +31
  • Херсон +29 – +31
  • Сімферополь +29 – +31
  • Кропивницький +26 – +28
  • Черкаси +26 – +28
  • Чернігів +26 – +28
  • Суми +24 – +26
  • Полтава +26 – +28
  • Дніпро +28 – +30
  • Запоріжжя +28 – +30
  • Донецьк +26 – +28
  • Луганськ +25 – +27
  • Харків +25 – +27

Прогноз погоди на 8 серпня / Карта Укргідрометцентру