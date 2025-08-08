Погода в Украине в субботу, 9 августа, будет переменно облачной. Для части областей прогнозируют кратковременный дождь и грозы. В то же время температурные показатели, по данным синоптиков, будут относительно высокими.

Температура незначительно возрастет по сравнению с прошлыми днями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода в Украине 9 августа?

Прогнозируют осадки в северных областях ночью, там пройдут кратковременные дожди и гроза. Для других регионов осадков не ожидают. Ветер в основном будет двигаться в северо-западном направлении, скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура ночью будет от 13 до 18 градусов тепла, на побережье морей ожидается от 16 до 21 градуса тепла. Днем погода будет от 23 до 28 градусов тепла. На Закарпатье и в южной части страны будет 28 – 33 градусов тепла.

Какой будет температура в областных центрах?

Киев +25 – +27;

Ужгород +29 – +31;

Львов +25 – +27;

Ивано-Франковск +25 – +27;

Тернополь +25 – +27;

Черновцы +26 – +28;

Хмельницкий +25 – +27;

Луцк +24 – +26;

Ровно +24 – +26;

Житомир +25 – +27;

Винница +26 – +28;

Одесса +30 – +32;

Николаев +30 – +32;

Херсон +30 – +32;

Симферополь +30 – +32;

Кропивницкий +29 – +31;

Черкассы +26 – +28;

Чернигов +24 – +26;

Сумы +24 – +26;

Полтава +27 – +29;

Днепр +27 – +29;

Запорожье +29 – +31;

Донецк +26 – +28;

Луганск +25 – +27;

Харьков +26 – +28.



Прогноз погоды на 9 августа / Карта Укргидрометцентра