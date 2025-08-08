Укр Рус
24 Канал Новости Украины Местами дожди и грозы, жара до 33 градусов: прогноз погоды на 9 августа
8 августа, 14:28
2

Местами дожди и грозы, жара до 33 градусов: прогноз погоды на 9 августа

Маргарита Волошина

Погода в Украине в субботу, 9 августа, будет переменно облачной. Для части областей прогнозируют кратковременный дождь и грозы. В то же время температурные показатели, по данным синоптиков, будут относительно высокими.

Температура незначительно возрастет по сравнению с прошлыми днями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода в Украине 9 августа?

Прогнозируют осадки в северных областях ночью, там пройдут кратковременные дожди и гроза. Для других регионов осадков не ожидают. Ветер в основном будет двигаться в северо-западном направлении, скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура ночью будет от 13 до 18 градусов тепла, на побережье морей ожидается от 16 до 21 градуса тепла. Днем погода будет от 23 до 28 градусов тепла. На Закарпатье и в южной части страны будет 28 – 33 градусов тепла.

Какой будет температура в областных центрах?

  • Киев +25 – +27;
  • Ужгород +29 – +31;
  • Львов +25 – +27;
  • Ивано-Франковск +25 – +27;
  • Тернополь +25 – +27;
  • Черновцы +26 – +28;
  • Хмельницкий +25 – +27;
  • Луцк +24 – +26;
  • Ровно +24 – +26;
  • Житомир +25 – +27;
  • Винница +26 – +28;
  • Одесса +30 – +32;
  • Николаев +30 – +32;
  • Херсон +30 – +32;
  • Симферополь +30 – +32;
  • Кропивницкий +29 – +31;
  • Черкассы +26 – +28;
  • Чернигов +24 – +26;
  • Сумы +24 – +26;
  • Полтава +27 – +29;
  • Днепр +27 – +29;
  • Запорожье +29 – +31;
  • Донецк +26 – +28;
  • Луганск +25 – +27;
  • Харьков +26 – +28.


Прогноз погоды на 9 августа / Карта Укргидрометцентра