Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз на картах Укргидрометцентра.

Когда будут дожди в большинстве областей Украины?

В ближайшие трое суток будет преобладать сухая погода. Только в субботу, 9 августа, в северной части местами пройдет кратковременный дождь. Впрочем, сильные осадки не ожидаются.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже в понедельник, 11 августа, дожди могут накрыть большинство областей.



Осадки не ожидаются только во Львовской, Ровенской, Тернопольской, Волынской, Закарпатской и Житомирской, а также оккупированном Крыму.

Когда будут дожди в большинстве областей / Скриншот с Укргидрометцентра