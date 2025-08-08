Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз на картах Укргідрометцентру.

Коли будуть дощі в більшості областей України?

У найближчі три доби переважатиме суха погода. Тільки у суботу, 9 серпня, у північній частині подекуди пройде короткочасний дощ. Втім, сильні опади не очікуються.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже в понеділок, 11 серпня, дощі можуть накрити більшість областей.



Опади не очікуються тільки у Львівській, Рівненській, Тернопільській, Волинській, Закарпатській і Житомирській, а також окупованому Криму.

Коли будуть дощі в більшості областей / Скриншот з Укргідрометцентру