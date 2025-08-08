Температура незначительно возрастет по сравнению с прошлыми днями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Какой будет погода в Украине 9 августа?
Прогнозируют осадки в северных областях ночью, там пройдут кратковременные дожди и гроза. Для других регионов осадков не ожидают. Ветер в основном будет двигаться в северо-западном направлении, скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
Температура ночью будет от 13 до 18 градусов тепла, на побережье морей ожидается от 16 до 21 градуса тепла. Днем погода будет от 23 до 28 градусов тепла. На Закарпатье и в южной части страны будет 28 – 33 градусов тепла.
Какой будет температура в областных центрах?
- Киев +25 – +27;
- Ужгород +29 – +31;
- Львов +25 – +27;
- Ивано-Франковск +25 – +27;
- Тернополь +25 – +27;
- Черновцы +26 – +28;
- Хмельницкий +25 – +27;
- Луцк +24 – +26;
- Ровно +24 – +26;
- Житомир +25 – +27;
- Винница +26 – +28;
- Одесса +30 – +32;
- Николаев +30 – +32;
- Херсон +30 – +32;
- Симферополь +30 – +32;
- Кропивницкий +29 – +31;
- Черкассы +26 – +28;
- Чернигов +24 – +26;
- Сумы +24 – +26;
- Полтава +27 – +29;
- Днепр +27 – +29;
- Запорожье +29 – +31;
- Донецк +26 – +28;
- Луганск +25 – +27;
- Харьков +26 – +28.
Прогноз погоды на 9 августа / Карта Укргидрометцентра