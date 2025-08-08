Температура незначно зросте у порівнянні з минулими днями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода в Україні 9 серпня?

Прогнозують опади у північних областях уночі, там пройдуть короткочасні дощі та гроза. Для інших регіонів опадів не очікують. Вітер здебільшого рухатиметься у північно-західному напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура вночі буде від 13 до 18 градусів тепла, на узбережжі морів очікується від 16 до 21 градуси тепла. Вдень погода буде від 23 до 28 градусів тепла. На Закарпатті та у південній частині країни буде 28 – 33 градусів тепла.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +25 – +27;

Ужгород +29 – +31;

Львів +25 – +27;

Івано-Франківськ +25 – +27;

Тернопіль +25 – +27;

Чернівці +26 – +28;

Хмельницький +25 – +27;

Луцьк +24 – +26;

Рівне +24 – +26;

Житомир +25 – +27;

Вінниця +26 – +28;

Одеса +30 – +32;

Миколаїв +30 – +32;

Херсон +30 – +32;

Сімферополь +30 – +32;

Кропивницький +29 – +31;

Черкаси +26 – +28;

Чернігів +24 – +26;

Суми +24 – +26;

Полтава +27 – +29;

Дніпро +27 – +29;

Запоріжжя +29 – +31;

Донецьк +26 – +28;

Луганськ +25 – +27;

Харків +26 – +28.



Прогноз погоди на 9 серпня / Карта Укргідрометцентру