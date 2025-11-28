Зеленский объявил о перезагрузке Офиса Президента

Вскоре произойдет перезагрузка Офиса Президента. Соответствующее заявление сделал Владимир Зеленский в пятницу, 28 ноября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента.

Смотрите также Ермак написал заявление об отставке, – Зеленский

Что сказал Зеленский об изменениях в ОП?

Зеленский заявил, что не хочет, чтобы у кого-то были какие-либо вопросы к Украине.

Учитывая это, он объявил о "внутренних решениях" – состоится перезагрузка Офиса Президента после того, как руководитель Андрей Ермак написал заявление о своей отставке.

Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть. Всегда это была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций,

– сказал Зеленский.

29 ноября он проведет консультации с теми, кто может возглавить Офис Президента.

Почему уволили Ермака?