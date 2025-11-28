Зеленский объявил о перезагрузке Офиса Президента
- Владимир Зеленский объявил о перезагрузке Офиса Президента после заявления Андрея Ермака об отставке.
- 29 ноября Зеленский проведет консультации с кандидатами на должность руководителя Офиса Президента.
Вскоре произойдет перезагрузка Офиса Президента. Соответствующее заявление сделал Владимир Зеленский в пятницу, 28 ноября.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента.
Что сказал Зеленский об изменениях в ОП?
Зеленский заявил, что не хочет, чтобы у кого-то были какие-либо вопросы к Украине.
Учитывая это, он объявил о "внутренних решениях" – состоится перезагрузка Офиса Президента после того, как руководитель Андрей Ермак написал заявление о своей отставке.
Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть. Всегда это была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций,
– сказал Зеленский.
29 ноября он проведет консультации с теми, кто может возглавить Офис Президента.
Почему уволили Ермака?
28 ноября НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака. Следователи предполагают, что он может быть причастен к делу "Мидас".
По результатам обысков о подозрении ни одному лицу не сообщали.
Ранее нардеп Ярослав Железняк писал, что Ермак – это якобы "Али-Баба" с "пленок Миндича". Эта кличка может происходить от инициалов Ермака – "А.Б". – то есть Андрей Борисович. Железняк считает, что уже бывший руководитель ОП не мог не знать о масштабной коррупции в энергетике.