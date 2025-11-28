Зеленський оголосив про перезавантаження Офісу Президента

Невдовзі відбудеться перезавантаження Офісу Президента. Відповідну заяву зробив Володимир Зеленський у п'ятницю, 28 листопада.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення президента.

Що сказав Зеленський про зміни в ОП?

Зеленський заявив, що не хоче, щоб ні у кого не було жодних питань до України.

З огляду на це він оголосив про "внутрішні рішення" – відбудеться перезавантаження Офісу Президента після того, як керівник Андрій Єрмак написав заяву про свою відставку.

Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій,

– сказав Зеленський.

29 листопада він проведе консультації з тими, хто може очолити Офіс Президента.