Произошла стрельба возле больницы Оклахомы: есть погибшие и раненые

В американском штате Оклахома 1 мая произошла стрельба возле больницы. В результате ранены и несколько погибших, среди которых и сам стрелок.

Речь идет о медучреждении университетского городка в Талсе. Об этом сообщили в управлении полиции города, где описали детали трагического инцидента.

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Позвонил предупредить о своем преступлении

Все началось с того, что во второй половине дня в полицию поступил звонок от мужчины. Он сказал, что вооружен винтовкой и находится в больнице святого Франциска. Туда немедленно направили группы спецназовцев быстрого реагирования.

Полиция была везде на стоянке вверх и вниз по окрестным кварталам. Это была шокирующая сцена,

– сказал один из свидетелей происшествия.

К сожалению, несмотря на все усилия, избежать трагедии не удалось. В результате перестрелки в общей сложности погибли 4 человека. Обстоятельства гибели стрелка правоохранители не уточняли.



Момент прибытия стражей порядка в больницу / Фото Tulsa Police Department

"Мы знаем, что есть много раненых и потенциально много жертв. Мы сейчас рассматриваем это как катастрофическую сцену", - подытожили полицейские. Они после трагедии начали обследовать все помещения больницы. Это было необходимо, чтобы убедиться в отсутствии других угроз.

Недавно было похожее событие

24 мая произошло крайне трагическое событие в начальной школе города Увалди в штате Техас. Там устроил стрельбу 18-летний Сальвадор Рамос . Его также ликвидировали во время совершения этого ужасного поступка.

В общей сложности погибли тогда 19 детей, а также двое взрослых получили ранения. Еще в больницу попали 15 выживших детей. В критическом состоянии находились 10-летняя девочка, а также 66-летняя старушка убийцы.

На это тогда отреагировал президент

Владимир Зеленский прокомментировал жуткую трагедию во время Форума в Давосе. Он отметил недопустимость того, что абсолютно невинных детей убивают как во время войны, так и в мирное время.

С глубокой печалью воспринял известие об убийстве невинных детей в Техасе. Искренние соболезнования семьям погибших, народу Соединенных Штатов и Джо Байдену в связи с этой трагедией",

– написал впоследствии Зеленский.

Также на стрельбу в Техасе отреагировали:

Глава Офиса Президента Андрей Ермак . Он выразил всем соболезнования, а также напомнил о том, что в Украине ежедневно погибают дети и молодежь из-за войны войны.

выразил соболезнования и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба . Он подчеркнул, что украинцы разделяют эту боль американских друзей. Мы знаем, как это, потому что ежедневно переживаем потери невинных молодых жизней в войне с Россией.

Заметьте – выступление президента, где он об этом говорил: смотрите видео