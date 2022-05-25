Это он сделал во время выступления на Украинском завтраке. Президент Украины отметил, что выражает соболезнования всем родным и близким тех, кто стал жертвами стрельбы, передает 24 канал.

Зеленский назвал вещи, от которых зависит окончание войны в Украине

Война не только в Украине, но и во всем мире

В своем выступлении Владимир Зеленский подчеркнул, что война сейчас не только в Украине. Она, по его мнению, продолжается по всему миру.

В мирное время убивают совершенно невинных детей. Поэтому, если вы хотите мое мнение, то война – везде, война есть в обществе, в целом есть в мире,

– подчеркнул Зеленский.

Позже он написал в своем твиттере , что украинцы разделяют боль родных и близких погибших в жуткой стрельбе в начальной школе.

"С глубокой грустью воспринял известие об убийстве невинных детей в Техасе. Искренние соболезнования семьям погибших, народу Соединенных Штатов и Джо Байдену в связи с этой трагедией", – написал он.

Кроме того, на стрельбу в Техасе отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак . Он выразил всем соболезнования, а также напомнил о том, что в Украине ежедневно погибают дети и молодежь из-за войны войны.

Тысячи людей только в Мариуполе, а еще есть Буча, Ирпень, Гостомель, Чернигов – очень много наших городов… И мы знаем, как это больно,

– подчеркнул Ермак.

выразил соболезнования также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба . Он подчеркнул, что украинцы, которым приходится ежедневно переживать потери невинных молодых людей в войне с Россией, разделяют боль американских друзей.

"Мы солидарны с вами в это тяжелое время", – добавил он.

Стрельба в Техасе: что известно

18-летний Сальвадор Рамос устроил стрельбу в начальной школе города Увалди штата Техас. Местные власти уже подтвердили, что в результате этого погибли 19 детей, а также двое взрослых. Причем Рамос стрелял не только по чужим людям, но и ранил свою бабушку.

Глава города подчеркнул, что 18-летнего стрелка уже ликвидировали. Кроме того, сейчас в больнице находятся 15 детей, получивших ранения, а также 45-летний мужчина. Известно, что в критическом состоянии 10-летняя девочка, а также 66-летняя старушка убийцы.

Заметим, что в начальной школе, где Рамос открыл огонь, учились дети 2 – 4 класса.

Джо Байден призвал превратить "боль в действие"

Президент США, недавно вернувшийся из Азии, прокомментировал стрельбу в Техасе . Он отметил, что родители жертв уже не смогут вернуться к привычной жизни. Убийца лишил их возможности обнять родного ребенка, увидеть его или просто попрыгать с ним в постели.

Потерять ребенка – это все равно что оторвать кусочек вашей души,

– подчеркнул Байден.

Этим он не ограничился. Президент попросил законодателей трансформировать "боль в действие". Чтобы они приняли законы, которые усилили бы контроль над оружием.

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