Біля лікарні Оклахоми сталася стрілянина: є загиблі й поранені
Джерело:Tulsa Police Department
В американському штаті Оклахома 1 травня сталася стрілянина біля лікарні. Внаслідок неї є поранені та кілька загиблих, серед яких і сам стрілець.
Мовиться про медустанову університетського містечка в Талсі. Про це повідомили в управлінні поліції міста, де описали й деталі трагічного інциденту.
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Подзвонив, щоб попередити про свій злочин
Все почалося з того, що в другій половині дня до поліції надійшов дзвінок від чоловіка. Він сказав, що озброєний гвинтівкою та перебуває в лікарні святого Франциска. Туди негайно направили групи спецпризначенців швидкого реагування.
Поліція була скрізь на стоянці, вгору і вниз по навколишніх кварталах. Це була шокуюча сцена,
– сказав один зі свідків події.
На жаль, попри всі зусилля, уникнути трагедії не вдалося. Внаслідок перестрілки загалом загинули 4 людини. Обставини загибелі стрільця правоохоронці не уточнювали.
Момент прибуття правоохоронців до лікарні / Фото Tulsa Police Department
"Ми знаємо, що є багато поранених і потенційно багато жертв. Ми зараз розглядаємо це як катастрофічну сцену", – підсумували поліцейські. Вони після трагедії почали обстежувати всі приміщення лікарні. Це було необхідно, щоб переконатися у відсутності інших загроз.
Нещодавно була схожа подія
24 травня сталася вкрай трагічна подія в початковій школі міста Увалді, що в штаті Техас. Там влаштував стрілянину 18-річний Сальвадор Рамос. Його також ліквідували під час скоєння цього жахливого вчинку.
Загалом тоді загинуло 19 дітей, а також двоє дорослих зазнали поранень. Ще у лікарню потрапили 15 дітей, які вижили. У критичному стані перебували 10-річна дівчинка, а також 66-річна бабуся вбивці.
На це тоді відреагував президент України
Володимир Зеленський прокоментував моторошну трагедію під час Форуму у Давосі. Він наголосив на недопустимості того, що абсолютно невинних дітей убивають як під час війни, так і в мирний час.
З глибоким сумом сприйняв звістку про вбивство невинних дітей у Техасі. Щирі співчуття родинам загиблих, народу Сполучених Штатів та Джо Байдену у зв'язку з цією трагедією,
– написав згодом Зеленський.
Також на стрілянину в Техасі відреагували:
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він висловив усім співчуття, а також нагадав про те, що в Україні щоденно гинуть діти та молодь через війну.
- Висловив співчуття й міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він наголосив, що українці поділяють цей біль американських друзів. Ми знаємо як це, бо щоденно переживаємо втрати невинних молодих життів у війні з Росією.
Зауважте – виступ президента, де він про це говорив: дивіться відео