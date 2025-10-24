Трагедия, которая коснулась многих: в Украине снимают фильм о пропавших без вести военных

Тема пропавших без вести военнослужащих в результате российской агрессии на территории Украины является очень чувствительной. Важно, чтобы ее поднимали. Сейчас продолжаются съемки полнометражного фильма "Реминисценция". Сюжет построен как раз вокруг темы пропавших украинских военных.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала режиссер фильма Анастасия Тихая, отметив, что идея ленты появилась довольно давно. Еще до начала полномасштабного вторжения, ведь уже тогда продолжалась так называемая Антитеррористическая операция на востоке Украины.

О чем фильм "Реминисценция"?

История в фильме "Реминисценция" разворачивается за полгода до начала полномасштабного вторжения.

Мы говорим о пропавших без вести еще в период, когда война для большинства людей была где-то далеко и еще не коснулась каждого непосредственно,

– сказала она.

Главная героиня Саша возвращается домой к маме для того, чтобы помочь ей разобрать вещи старшего брата, который исчез в 2018 году.

Кадры со съемок фильма "Реминисценция"/ Фото предоставлены 24 Каналу

Анастасия Тихая считает, что очень важно говорить о тех, кто исчез еще в период АТО. Эта тема сейчас довольно громко звучит в обществе, но до полномасштабного вторжения в 2022 году ситуация была совсем другой.

К сожалению, раньше семьи пропавших без вести военных не получали так много поддержки и опоры, как сейчас, а оставались один на один с этой трагедией.

Несмотря на то, что лента является художественной, но режиссер фильма вместе с командой проводит документирование в форме интервью с семьями тех военных, пропавших без вести. Это является очень важной частью этого проекта.

Пропавшие без вести украинские военные: что известно