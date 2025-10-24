Трагедия, которая коснулась многих: в Украине снимают фильм о пропавших без вести военных
- В Украине снимают фильм "Реминисценция" о пропавших без вести военных, что касается темы российской агрессии.
- Режиссер Анастасия Тихая проводит интервью с семьями пропавших военных для документирования, что является важной частью проекта.
Тема пропавших без вести военнослужащих в результате российской агрессии на территории Украины является очень чувствительной. Важно, чтобы ее поднимали. Сейчас продолжаются съемки полнометражного фильма "Реминисценция". Сюжет построен как раз вокруг темы пропавших украинских военных.
Об этом в эфире 24 Канала рассказала режиссер фильма Анастасия Тихая, отметив, что идея ленты появилась довольно давно. Еще до начала полномасштабного вторжения, ведь уже тогда продолжалась так называемая Антитеррористическая операция на востоке Украины.
О чем фильм "Реминисценция"?
История в фильме "Реминисценция" разворачивается за полгода до начала полномасштабного вторжения.
Мы говорим о пропавших без вести еще в период, когда война для большинства людей была где-то далеко и еще не коснулась каждого непосредственно,
– сказала она.
Главная героиня Саша возвращается домой к маме для того, чтобы помочь ей разобрать вещи старшего брата, который исчез в 2018 году.
Кадры со съемок фильма "Реминисценция"/ Фото предоставлены 24 Каналу
Анастасия Тихая считает, что очень важно говорить о тех, кто исчез еще в период АТО. Эта тема сейчас довольно громко звучит в обществе, но до полномасштабного вторжения в 2022 году ситуация была совсем другой.
К сожалению, раньше семьи пропавших без вести военных не получали так много поддержки и опоры, как сейчас, а оставались один на один с этой трагедией.
Несмотря на то, что лента является художественной, но режиссер фильма вместе с командой проводит документирование в форме интервью с семьями тех военных, пропавших без вести. Это является очень важной частью этого проекта.
Пропавшие без вести украинские военные: что известно
Россияне коварно создали в Telegram бот, чтобы собирать информацию об украинских военных, которые исчезли. В Центре противодействия дезинформации предупредили, что это может быть опасно, ведь бот просит присылать личные данные военных. Оккупанты могут это использовать для давления и шантажа.
Семьи украинских военных, пропавших без вести во время боевых действий могут обратиться в Координационный штаб. Там могут помочь с поиском родных. Важно помнить, что это единственный официальный орган, который занимается обменом и переговорами по украинским защитникам.
Родственники пропавших без вести военных организуют мирные акции, чтобы об их близких не забывали. Во Львове состоялась такая же акция 18 октября 2025 года. Люди вышли поддержать военных, которые пропали без вести во время операции в Крынках.