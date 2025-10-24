Трагедія, яка торкнулась багатьох: в Україні знімають фільм про зниклих безвісти військових

Тема зниклих безвісти військовослужбовців внаслідок російської агресії на території України є дуже чутливою. Важливо, щоб її порушували. Зараз тривають зйомки повнометражного фільму "Ремінісценція". Сюжет побудований якраз довкола теми зниклих українських військових.

Про це в етері 24 Каналу розповіла режисерка фільму Анастасія Тиха, зазначивши, що ідея стрічки з'явилась доволі давно. Ще до початку повномасштабного вторгнення, адже вже тоді тривала так звана Антитерористична операція на сході України.

Про що фільм "Ремінісценція"?

Історія у фільмі "Ремінісценція" розгортається за пів року до початку повномасштабного вторгнення.

Ми говоримо про зниклих безвісти ще в період, коли війна для більшості людей була десь далеко і ще не торкнулась кожного безпосередньо,

– сказала вона.

Головна героїня Саша повертається додому до мами для того, щоб допомогти їй розібрати речі старшого брата, який зник у 2018 році.

Кадри зі знімання фільму "Ремінісценція"/ Фото надані 24 Каналу

Анастасія Тиха вважає, що дуже важливо говорити про тих, хто зник ще в період АТО. Ця тема зараз доволі гучно звучить у суспільстві, але до повномасштабного вторгнення у 2022 році ситуація була зовсім іншою.

На жаль, раніше родини зниклих безвісти військових не отримували так багато підтримки та опори, як зараз, а залишались сам на сам із цією трагедією.

Попри те, що стрічка є художньою, але режисерка фільму разом із командою проводить документування у формі інтерв'ю з родинами тих військових, які зникли безвісти. Це є дуже важливою частиною цього проєкту.

Зниклі безвісти українські військові: що відомо