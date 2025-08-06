Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спільно з проєктом Dovidka.info Центру стратегічних комунікацій пояснив, що робити родинам зниклих безвісти або полонених, повідомляє 24 Канал.

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Що робити сім'ям зниклих безвісти або полонених?

Керівник Секретаріату Координаційного штабу наголосив, що часто причиною плутанини є велика кількість інформаційних джерел. Додав, що людям важко зрозуміти хто саме займається роботою з родинами полонених, проводить обміни й реальні перемовини.

Координаційний штаб є єдиним уповноваженим державним органом, який займається проведенням обмінів та переговорів за дорученням Президента України та згідно з нормативною базою,

– підкреслив Богдан Охріменко.

В оприлюдненій відеоінструкції – чіткий алгоритм дій, покрокові поради, що робити, коли зникла рідна людина. Зокрема, куди звернутися, як перевірити інформацію й не стати жертвою шахраїв. Окрім того, як отримати підтримку й допомогу від держави.

Як діяти, якщо ваша рідна людина зникла безвісти чи потрапила у полон: дивіться відео

Мета цієї ініціативи полягає в тому, щоб забезпечити родини надійною інформацією та підтримкою від держави в найскладніші моменти.

Представник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки констатував, що під час війни ми стикаємося з дуже різними складними ситуаціями.

Мати покроковий план дій під рукою, а не збирати інформацію "по крихтах" в інтернеті – це те, що допомагає впоратись. Ми хочемо, щоб кожна родина, яка втратила зв'язок із близькою людиною, мала чіткий алгоритм дій і підтримку та не залишалась сама,

– зазначив Микола Балабан.

Важливо! Щоб записатися на прийом у Координаційний штаб з питань полонених, телефонуйте за номером 0 800 300 529.