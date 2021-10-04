Просил пьяных отойти от него: на Волыни ветерана АТО избили на остановке – шокирующее видео

Участник боевых действий на Донбассе пострадал от пьяных хулиганов. Участника АТО жестоко избили за просьбу прилично вести себя на улице.

Инцидент произошел 3 октября 2021 года в поселке Торчин на Волыни. Военный стоял на остановке и ждал маршрутку.

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Очевидица, снимавшая видео, рисковала

Участник АТО говорил по телефону, когда рядом появились несколько нетрезвых мужчин. Хулиганы начали приставать к бойцу, однако тот попросил их вести себя спокойнее. В ответ на это военного начали избивать.

Военного избили на остановке: смотрите видео

Очевидица инцидента Иванна Улитовская отметила, что район, где произошло избиение, достаточно многолюден. Рядом расположен супермаркет.

Многие прохожие увидели конфликт и начали делать замечания обидчикам. Однако хулиганов было довольно много.

За то, что снимала видео, тоже едва не получила "на орехи", но не могу поделиться своим возмущением. Не знаю, чем дальше закончится ситуация, но хочу, чтобы все знали местных "героев" в лицо,

– написала очевидица конфликта.

Пострадавшему сильно разбили лицо и нос, но он смог самостоятельно встать. На место вызвали полицию и скорую помощь.



Первая помощь пострадавшему / Фото из Фейсбука Иванны Улитовской

Обидчики извинились на коленях

Обидчиками оказались местные ромы. Активисты общественной организации "УНСО-Волынь" заставили хулиганов встать на колени и извиниться за избиение. Они сказали, что подобного больше не повторится.

Более того, мать одного из хулиганов тоже встала на колени. Женщина извинилась перед всеми атовцами и жителями поселка.

Хулиганы извиняются за избиение: смотрите видео

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