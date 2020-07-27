В запорожской больнице после жестокого избиения умер воин "Азова" Олег Черевко. Он так и не смог выйти из комы.

Бойца "Азова" избил ранее судимый житель Запорожья. Случилось это еще 21 июля. О смерти Олега Черевка сообщили в телеграм-канале "Азова".

Больше об этом Жестоко избили бойца батальона "Азов" в Запорожье: детали

Жизнь воина "Азова" оборвалась утром 27 июля в больнице.

Трагическая весть. В реанимации больницы Запорожья от тяжелых травм, полученных после жестокого избиения, умер боец полка "Азов" Олег Черевко с позывным "Смерть",

– говорится в сообщении.

Побратимы отметили, что погибший парень служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка, имел звание старшего солдата. 29-летний Олег Черевко был родом из Запорожья.

Важно Российские оккупанты совершили надругательство над телом погибшего медика Николая Илина

Что известно о жестоком избиении Черевко в Запорожье

21 июля Олега Черевка избил ранее судимый местный житель. Это случилось после того, как азовец сделал ему замечание за оскорбление девушки возле магазина.

Собратья Черевко решили поехать к нему в больницу, чтобы сдать кровь, но, по их словам, в.о. начальника Восточного территориального управления Национальной гвардии, полковник Игорь Григорян отказался предоставить транспорт бойцам для проезда в Запорожье.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.