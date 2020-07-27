У запорізькій лікарні після жорстокого побиття помер воїн "Азову" Олег Черевко. Він так і не зміг вийти з коми.

Бійця "Азову" побив раніше судимий мешканець Запоріжжя. Трапилося це ще 21 липня. Про смерть Олега Черевка повідомили у телеграм-каналі "Азову".

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Життя воїна "Азову" обірвалося вранці 27 липня в лікарні.

Трагічна звістка. У реанімації лікарні Запоріжжя від важких травм, отриманих після жорстокого побиття, помер боєць полку "Азов" Олег Черевко з позивним "Смерть",

– мовиться у повідомленні.

Побратими зазначили, що загиблий хлопець служив у лавах зенітного ракетно-артилерійського дивізіону полку, мав звання старшого солдата. 29-річний Олег Черевко був родом із Запоріжжя.

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Що відомо про жорстоке побиття Черевка у Запоріжжі

21 липня Олега Черевка побив раніше судимий місцевий житель. Це трапилося після того, як азовець зробив йому зауваження через образу дівчини біля магазину.

Побратими Черевка вирішили поїхати до нього в лікарню, аби здати кров, але, за їхніми словами, в. о. начальника Східного територіального управління Національної гвардії, полковник Ігор Григорян відмовився надати транспорт бійцям для доїзду в Запоріжжя.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.