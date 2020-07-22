У Запоріжжі побили бійця батальйону "Азов", він у важкому стані. Причиною побиття стало те, що боєць зробив зауваження чоловіку, який чіплявся до дівчат.

У Нацполіції Запорізької області повідомили, що потерпілий прибув до Запоріжжя у короткострокову відпустку із зони проведення операції Об’єднаних сил.

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Деталі жорстокого побиття

Трапилось все біля продовольчого супермаркету на вулиці Космічній 21 липня приблизно о 23:55. Боєць зробив зауваження чоловіку, який чіплявся до дівчат. Це стало причиною конфлікту.

Агресивний чоловік завдав потерпілому удари по голові, після чого він втратив свідомість,

– зазначили у поліції.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Комунарського відділення поліції. Для того, щоб з'ясувати обставини події, правоохоронці опитали свідків, вилучили та переглянули записи з камер відеоспостереження.

Що відомо про підозрюваного у побитті та потерпілого

Через декілька годин поліціянтам вдалось встановити особу підозрюваного – це раніше судимий житель Запоріжжя 1991 року народження.

Побратими бійця у фейсбуці повідомили, що потерпілий – Олег Черевко, 1991 року народження. "Олега прооперували, вивели трубку для виведення рідини з мозку стан стабільно важкий, – написав Євген Довгий.