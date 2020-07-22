В Запорожье избили бойца батальона "Азов", он в коме в тяжелом состоянии. Причиной избиения стало то, что боец сделал замечание мужчине, который приставал к девушкам.

В Нацполиции Запорожской области сообщили, что пострадавший прибыл в Запорожье в краткосрочный отпуск из зоны проведения операции Объединенных сил.

Обратите внимание Российские оккупанты совершили надругательство над телом погибшего медика Николая Илина

Детали жестокого избиения

Случилось все у продовольственного супермаркета на улице Космической 21 июля примерно в 23:55. Боец сделал замечание мужчине, который приставал к девушкам. Это стало причиной конфликта.

Агрессивный мужчина нанес потерпевшему удары по голове, после чего он потерял сознание,

– отметили в полиции.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа Коммунарского отделение полиции. Для того, чтобы выяснить обстоятельства происшествия, правоохранители опросили свидетелей, изъяли и посмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Что известно о подозреваемом в избиении и потерпевшего

Через несколько часов полицейским удалось установить личность подозреваемого – это ранее судимый житель Запорожья 1991 года рождения.

Сосолуживцы бойца в Фейсбуке сообщили, что пострадавший – Олег Черевко, 1991 года рождения. "Олега прооперировали, вывели трубку для выведения жидкости из мозга состояние стабильно тяжелое, – написал Евгений Довгий.