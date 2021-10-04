Просив п'яних відійти від нього: на Волині ветерана АТО побили на зупинці – шокуюче відео

Учасник бойових дій на Донбасі постраждав від п'яних хуліганів. Учасника АТО жорстоко побили за прохання пристойно поводитися на вулиці.

Інцидент трапився 3 жовтня 2021 року у селищі Торчин на Волині. Воєнний стояв на зупинці та чекав на маршрутку.

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Очевидиця, яка знімала відео, ризикувала

Учасник АТО говорив телефоном, коли поруч з'явилися кілька нетверезих чоловіків. Хулігани почали чіплятися до бійця, проте той попросив їх поводитися спокійніше. У відповідь на це воєнного почали бити.

Воєнного побили на зупинці: дивіться відео



Очевидиця інциденту Іванна Улітовська зауважила, що район, де трапилось побиття, досить багатолюдний. Поруч розташований супермаркет.

Чимало перехожих побачили конфлікт і почали робити зауваження кривдникам. Проте хуліганів було досить багато.

За те, що знімала відео, теж ледь не отримала "на горіхи", але не можу поділитися своїм обуренням. Не знаю, чим далі закінчиться ситуація, але хочу, щоб усі знали місцевих "героїв" в обличчя,

– написала очевидиця конфлікту.

Потерпілому сильно розбили обличчя й ніс, але він зміг самостійно встати. На місце викликали поліцію й швидку допомогу.



Перша допомога потерпілому / Фото з фейсбуку Іванни Улітовської

Кривдники вибачились на колінах

Кривдниками виявились місцеві роми. Активісти громадської організації "УНСО-Волинь" змусили хуліганів встати на коліна та вибачитись за побиття. Вони сказали, що подібного більше не повториться.

Ба більше, мати одного з хуліганів теж встала на коліна. Жінка вибачилась перед усіма АТОвцями й мешканцями селища.

Хулігани вибачаються за побиття: дивіться відео

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